Rescataron a un camión que quedó varado en Sarmiento tras la intensa lluvia

Un operativo coordinado entre varios organismos se desarrolló este viernes para rescatar un camión que quedó varado en el badén de Divisadero, en el departamento de Sarmiento. La intervención fue organizada por Vialidad Nacional y cuenta con la participación de fuerzas provinciales y municipales para asistir al conductor y retirar el vehículo de la zona.

El procedimiento involucró a Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan, la Municipalidad de Sarmiento, Defensa Civil, Bomberos de la Policía de San Juan y efectivos de la Policía provincial. Para poder llevar adelante las tareas de rescate fue necesario trasladar maquinaria vial que se encontraba afectada a otros trabajos en rutas de la provincia.

En el lugar estuvo operando equipamiento vial destinado a liberar el vehículo. Según se informó, trabajaron una máquina de Vialidad y otra perteneciente a la Municipalidad de Sarmiento. También se hizo presente personal municipal, entre ellos el delegado Raúl Carmona, de 57 años, domiciliado en la localidad de Los Berros.

Desde Vialidad Nacional destacaron el trabajo preventivo realizado por la Policía de San Juan durante la madrugada, cuando se implementaron cortes de tránsito para reducir riesgos. Estas medidas se aplicaron principalmente en la Ruta Nacional 150 y en rutas provinciales vinculadas al corredor, con el objetivo de garantizar mayor seguridad para quienes circulaban por la zona.

Estado de rutas nacionales en San Juan

Las autoridades también difundieron el estado actualizado de las principales rutas nacionales que atraviesan la provincia. En la Ruta Nacional 40 Sur, en el tramo que conecta San Juan con Mendoza, se registran badenes con arrastre y abundante agua en sectores correspondientes al territorio mendocino, por lo que se solicita circular con máxima precaución.

En la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, la circulación es posible pero con precaución. En tanto, en el tramo Huaco hasta el límite con La Rioja se reportan badenes con arrastre y personal de Vialidad Nacional trabajando en el lugar.

La Ruta Nacional 150 permanece transitable con máxima precaución tanto en el tramo Huaco–Ischigualasto como entre Jáchal y Rodeo. Por su parte, la Ruta Nacional 141 se encuentra habilitada entre las 7 y las 19 horas. En esa zona se registraron lluvias recientes y se prevé inestabilidad climática durante el fin de semana.

Finalmente, la Ruta Nacional 20 que une San Juan con San Luis se encuentra transitable, al igual que la Ruta Nacional 149 en los tramos Calingasta–Barreal y en el departamento Iglesia.

Vialidad Nacional reiteró a los conductores la importancia de no cruzar badenes con agua o arrastre, reducir la velocidad, mantener distancia de frenado, verificar el estado del vehículo y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas. También se indicó que cualquier novedad será informada a través de los canales oficiales.