Un ejemplar de cóndor andino fue rescatado en el Loteo Municipal Las Chacritas, ubicado en el departamento 9 de Julio, tras ser avistado en una zona urbana lejos de su hábitat natural. El operativo de rescate contó con la intervención coordinada de la Policía Ecológica y una bióloga especialista, quienes aseguraron el traslado del ave al Parque Faunístico de Rivadavia para su evaluación y cuidado.

El animal fue localizado durante la jornada del miércoles por personal policial, ante lo cual se activó de inmediato el protocolo correspondiente para su protección. El cóndor, una especie protegida por leyes ambientales tanto nacionales como provinciales debido a su valor ecológico y simbólico, fue encontrado en estado de desorientación, lo que motivó una rápida respuesta para evitar riesgos tanto para el ave como para la población.

La bióloga Yesica Díaz participó en la evaluación inicial del ejemplar, confirmando que se trataba de un cóndor andino (Vultur gryphus), especie reconocida como el ave voladora más grande del mundo por su envergadura, que puede superar los tres metros, y un peso aproximado de 15 kilogramos. Una vez estabilizado, el animal fue trasladado con todas las medidas de seguridad requeridas hasta el Parque Faunístico, donde permanecerá bajo observación profesional.

En el centro de rescate, se realizarán los estudios pertinentes para determinar su estado de salud y las causas que pudieron llevarlo a una zona urbana. El objetivo final de los especialistas es lograr su recuperación y, eventualmente, reintegrarlo a su medio natural de manera segura.