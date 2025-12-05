El Instituto Odontológico atendió a casi 4.000 pacientes por mes

El Instituto Odontológico provincial “viene funcionando bien”, aunque opera con “una capacidad limitada de atención”, según explicó su director, el doctor Gustavo Quiroga a DIARIO HUARPE. El centro atiende actualmente a pacientes de la capital y recibe derivaciones de toda la provincia, enfocándose especialmente en “las prácticas de más complejidad”.

En los últimos años se ha registrado un incremento notable en la demanda de servicios. “Años anteriores se atendía un promedio de 3.000 personas, ahora estamos en un promedio de casi 4.000 personas por mes”, detalló Quiroga. Este aumento se vincula, en parte, a factores económicos. “El tema económico seguramente ha afectado”, señaló el director, y agregó: “Se nota que hay no solamente en el instituto sino en toda la provincia en los centros de salud. La gente, al no poder pagar en la parte privada, por ahí acude a la parte pública”.

El instituto brinda actualmente cobertura en todas las especialidades odontológicas para niños y adultos, pero su infraestructura presenta limitaciones. “El edificio ya está un poco colapsado desde hace muchos años”, reconoció Quiroga. Esta situación cambiará con la construcción de una nueva sede, una obra descrita como “un gran anhelo”.

La nueva instalación permitirá una mejora sustancial en la capacidad de atención. “Vamos a duplicar la cantidad de profesionales y aumentar algunos servicios nuevos, y con lo cual seguramente se va a duplicar la atención”, afirmó el director. “Se va a poder acceder más gente a poder atenderse”.

Entre los nuevos servicios que se implementarán, Quiroga mencionó “el servicio para discapacidad, que hoy no lo contamos” y un servicio de urgencias ampliado. “La idea también es colocar urgencias todo el día”, cerró.