El balance de muertos a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia ascendió a 862, según informaron este viernes las autoridades nacionales, que también confirmaron la existencia de 571 personas desaparecidas y cerca de 2.700 heridos. El fenómeno, provocado por el ciclón Senyar, afectó de manera crítica al norte de la isla de Sumatra y dejó un total de 3,3 millones de damnificados.

La provincia de Aceh es la zona más golpeada, seguida por Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, donde se registraron daños masivos en infraestructura y comunidades enteras fueron arrasadas por el agua y el lodo. Más de 1,1 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y alrededor de 10.000 viviendas resultaron afectadas por el temporal.

El impacto alcanzó además a 535 instalaciones públicas, 184 lugares de culto, 326 escuelas, 115 edificios administrativos, 25 centros de salud y casi 300 puentes y carreteras, complicando el ingreso de ayuda y el despliegue logístico.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan y se desarrollan con la participación del Ejército, voluntarios y equipos de emergencia, que trabajan en condiciones extremas para localizar a los desaparecidos, remover toneladas de lodo, restablecer caminos y llevar alimentos a las zonas aisladas. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría seguir aumentando debido a la magnitud del desastre y las dificultades operativas en los puntos más afectados.