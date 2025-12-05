Medicina en la UNSJ ya es oficial: la CONEAU aprobó la carrera en San Juan

Por primera vez en su historia, la Universidad Nacional de San Juan tendrá su propia carrera de Medicina. Según confirmó el rector Tadeo Berenguer, quien anunció que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) otorgó el reconocimiento oficial provisorio al proyecto académico presentado por la institución.

Berenguer explicó que “la carrera, el plan de estudios de la carrera de Medicina, esto fue después de su aprobación, fue elevado al Ministerio de Educación de la Nación a través de la CONEAU, y dos días atrás hemos recibido la grata noticia de que nuestra carrera de Medicina en nuestra universidad ha sido aprobada”. El rector hizo pública la resolución acompañado por autoridades de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, funcionarios del Gobierno provincial y representantes del Ministerio de Salud.

Publicidad

El rector destacó especialmente la articulación entre la UNSJ y los diversos sectores involucrados. “Esto demuestra la actitud de la articulación permanente que esta universidad tiene con los gobiernos provinciales, como así también con los gobiernos municipales, como así también con los medios empresariales, porque esto demuestra que las políticas públicas, como es la discusión del conocimiento, deben ser sustentadas por todos los ámbitos de nuestra comunidad”, afirmó.

Durante el acto, Berenguer leyó fragmentos del dictamen emitido en la acta 641, donde la CONEAU evaluó el proyecto y concluyó que “recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título al proyecto de carrera de Medicina de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Juan, a dictarse en la ciudad de Albardón, provincia de San Juan”.

Publicidad

Un hito tras un proceso de años

La aprobación llega tras una extensa etapa de elaboración técnica, revisión documental y adecuación de infraestructura. En marzo de este año, Ángel Pinto —director de la Escuela de Salud— explicaba que el proyecto había ingresado en su tramo final y que se estaban presentando los últimos requerimientos solicitados por el organismo nacional.

El proceso tuvo también el respaldo del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina (FAGEM), que consideró a la carrera como una necesidad estratégica para la provincia. Pinto señalaba que, una vez aprobada, el siguiente paso sería gestionar el financiamiento para los cargos docentes y la puesta en marcha del primer año.

Publicidad

La UNSJ trabajó en paralelo en la adecuación edilicia, con un laboratorio central de simulación próximo a inaugurarse, equipado con tecnología avanzada y simuladores anatómicos. Este espacio, según adelantaron, estará disponible no solo para la formación de Medicina sino para otras instituciones vinculadas a la salud.

La expectativa por la fecha de inicio todavía continúa: la universidad deberá completar gestiones administrativas y presupuestarias antes de anunciar el calendario de inscripción. Pero con la aprobación oficial ya confirmada, el proyecto supera su etapa más determinante y abre paso a la implementación.

La creación de la carrera de Medicina en la UNSJ constituye un hito histórico para la educación pública de la provincia, una oportunidad largamente esperada por quienes buscaban formarse en el ámbito estatal y un paso clave en el fortalecimiento del sistema sanitario local.