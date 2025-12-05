La Selección argentina perdió este viernes por 7-1 ante Portugal en la semifinal del Mundial de Futsal femenino disputado en el PhilSports Arena de Manila, Filipinas, y quedó sin chances de disputar la final en la primera edición histórica del certamen. El conjunto de Nicolás Noriega fue superado desde el inicio por un rival contundente que impuso el ritmo y el dominio del partido.

El equipo nacional se fue al descanso 6-0 tras los goles de Lidia Moreira y Fifo (ambas por duplicado), además de Janice Silva y Ana Azevedo. En el complemento, Inés Matos marcó el séptimo tanto para las europeas y, sobre el cierre, Mailén Romero descontó para la Albiceleste con el único gol argentino de la jornada.

La Selección llegó a este encuentro sin su referente Silvina Nava, suspendida tras ser la máxima asistidora del torneo. Argentina venía de eliminar a Colombia con un sólido 4-1, pero no logró sostener el nivel ante una de las potencias del futsal mundial. Con esta caída, jugará el domingo por el tercer puesto frente al perdedor de la semifinal entre España y Brasil.