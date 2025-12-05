Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, para avanzar en la negociación del Presupuesto 2026, en la previa del decreto que abrirá las sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. La administración de Javier Milei pretende obtener dictamen antes del 15 de diciembre y garantizar apoyo legislativo al paquete de reformas laboral, fiscal y penal.

El encuentro se enmarcó en la agenda de Santilli, que ya mantuvo reuniones con la mayoría de los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. La estrategia oficial apunta a reforzar la interlocución con los gobernadores, habilitar concesiones en fondos y blindar las leyes prioritarias. En los últimos días hubo contactos con Jorge Macri, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Ignacio Torres y Osvaldo Jaldo.

Ziliotto llegó con una serie de reclamos vinculados a la caja de jubilaciones, obras públicas paralizadas, viviendas detenidas, rutas nacionales deterioradas y la continuidad del subsidio al gas por zona fría. También expuso la demanda previsional que su provincia reclama ante la Corte Suprema, estimada en unos $350.000 millones, y planteó un esquema de pago que incluya un piso de $40.000 millones anuales en cuotas mensuales.

La reunión incluyó además pedidos por unos $90.000 millones en obras finalizadas por la provincia tras ser frenadas por Nación, el destrabe de fondos para viviendas ProCreAr y la reparación de 600 kilómetros de rutas nacionales. También reclamó continuidad para el acueducto del Río Colorado y para programas de género y equipamiento sanitario.

El Gobierno nacional observa con atención el peso legislativo que acumulan gobernadores como Valdés, que reclama una deuda de $300.000 millones en su provincia. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires exige la normalización del pago del 1,4% de coparticipación, su inclusión en el Presupuesto 2026 y el reconocimiento de una deuda de $274.000 millones acumulada desde agosto.

La Casa Rosada considera que avanzar en acuerdos con los mandatarios es clave para evitar que el Congreso debata nuevamente sin un Presupuesto aprobado y para garantizar viabilidad política a las reformas centrales de la gestión Milei.