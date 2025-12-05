Publicidad
Úbeda redefine el esquema de Boca para enfrentar a Racing

Claudio Úbeda ratificó el equipo que buscará la final del Torneo Clausura ante Racing el domingo a las 19.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Úbeda ratifica a Milton Giménez como titular luego de cinco partidos sin convertir. (Foto gentileza)

Boca enfrentará a Racing por las semifinales del Torneo Clausura el próximo domingo a las 19 y Claudio Úbeda ya definió el once que buscará el pasaje a la final. En la última práctica formal, el entrenador mantuvo la misma formación que venció a Argentinos Juniors por 1-0 en los cuartos de final, ratificando su confianza en el grupo que viene de responder en los momentos decisivos.

La principal incógnita de la semana giraba en torno a Milton Giménez, quien competía por el puesto con Edinson Cavani. Finalmente, Úbeda optó por sostener al "Toro" pese a su sequía goleadora, valorando su aporte táctico y su presencia en el área. El delantero acumula 47 partidos y 15 goles desde su llegada en 2024, aunque arrastra cinco encuentros sin convertir y su último tanto fue el doblete ante Barracas Central por la fecha 12 del Clausura.

El plantel recibió además una señal positiva con las presencias de Ander Herrera y Alan Velasco, quienes volvieron a sumar minutos en el entrenamiento con los suplentes y se perfilan para regresar a la consideración del cuerpo técnico en la recta final del torneo.

La probable formación para enfrentar a Racing será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Con el equipo confirmado, Boca ya piensa en un duelo decisivo ante un rival que también llega en alza.

