Reservas en jaque: por qué el BCRA suma pocos dólares y qué hará para cumplirle al FMI

El Banco Central (BCRA) sigue con dificultades para acumular dólares para sus reservas. Esto está ocurriendo a pesar del récord en el ingreso divisas al país por parte del sector del agro, el cual es impulsado por la suba de los precios internacionales de la soja y otras materias primas que exporta el país.

En lo que va de mayo, en medio de la temporada alta de liquidaciones del agro , la autoridad monetaria acumula compras netas por sólo u$s 760 millones en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, lo que contrasta con los casi u$s 1800 millones que había adquirido durante el mismo período del año pasado.

Las magras compras ponen el riesgo el cumplimiento de la meta pautada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fijó como objetivo sumar u$s 4100 millones en el primer semestre, incluyendo los desembolsos del mismo organismo. El mercado ve difícil que se llegue a esta cifra, pero desde el BCRA sostienen que se cumplirá .

La consultora 1816 estima que en lo que va del segundo trimestre las reservas netas acumulan una baja de u$s 300 millones y se ubican en u$s 3400 millones, aproximadamente. Para cumplir con la meta, calculó que el Central tendría que sumar unos u$s 3000 millones de acá hasta finales de junio , lo cual "luce difícil".

POR QUÉ SUMA POCO

La dificultad del BCRA para comprar más dólares se está dando por la presión en la demanda de divisas, aún dentro de las restricciones cambiarias. Según la entidad, este mes se le está otorgando a los importadores 25% más respecto a un año atrás, a lo que se suman los pagos anticipados para traer energía al país .

"La demanda de dólares es muy elevada y esto se explica por la brecha cambiaria y el atraso del tipo de cambio real multilateral que se dio durante el último año. La demanda para importaciones está por encima de 2017, a pesar de que la actividad económica está por debajo", señaló Martín Vauthier, director de Anker.

Uno de los objetivos que el FMI acordó con el Gobierno fue acumular reservas internacionales.

De acuerdo con Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, los importadores ven que el dólar oficial está "barato" y prevén que habrá escasez de divisas, mientras hay muchos pesos circulando en la economía. Por ello, están "asaltando al Banco Central", comprando todos los dólares que puedan para acumular stock .

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, agregó que también está influyendo el costo de la energía que se importa. El economista advirtió que la demanda energética se mantendrá durante todo el invierno, lo que sumado a la necesidad del resto del mercado dificulta el cumplimiento de la meta del FMI .

QUÉ HARÁ EL CENTRAL

De acuerdo con Menescaldi, lo que principalmente se necesita para que el Banco Central pueda comprar reservas es un cambio en las expectativas, pero no cree que pueda darse Por lo tanto, prevé que la forma que usará el Gobierno para acumular más reservas es empezar a "apretar" más el acceso al dólar oficial.

"En parte, va a suceder cuando se efectivice de forma más agresiva la medida que tomó el BCRA en febrero, que sólo deja comprar 5% más a aquellos importadores que no tienen licencias automáticas. Así que lo que podríamos ver en adelante es más cepo, que es la única manera del Central para conseguir más dólares", sostuvo.

El mercado prevé que el titular del BCRA restringirá más el acceso al dólar oficial.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño también señaló que para acumular reservas, sin que sea una cuestión transitoria (meses) y sin endurecer más el cepo cambiario, alimentar más la inflación y deteriorar más la actividad económica, se requiere un cambio de esquema de política económica y un giro de expectativas .

"El Gobierno ya desaprovechó varias oportunidades, incluido el acuerdo con el FMI. Creo que este gobierno no tiene forma de lograrlo. Lo único que le queda es ver cuánto más de inflación y menos de actividad digiere para comprar unos dólares más a través de más restricciones cambiarias ", agregó Caamaño.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, coincidió en que probablemente el Central optará por "ajustar por cantidades". Es decir, restringir más el acceso al tipo de cambio oficial para las importaciones. Pero consideró que " la solución debería ir por el lado del precio ", en referencia al avance del ritmo de devaluación.

Por: ENRIQUE PIZARRO