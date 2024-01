Luego de que Bodegueros y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) expusieran sus argumentos en contra de la suba de retenciones del 8% al vino, desde la Cámara de Bodegueros de San Juan dieron su punto de vista respecto a este polémico tema.

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que están totalmente de acuerdo con los dichos vertidos por Walter Pavón de Bodegas Argentinas, el sanjuanino coincidió en que con esta modificación se está “regalando el negocio a los chilenos”.

“Con esta acción no tendríamos rentabilidad en el negocio, habría falta de previsibilidad. No sabemos qué hacer, las bodegas no podemos prever un futuro” expresó Colomé.