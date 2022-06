¿Retiro? Las polémicas palabras de Novak Djokovic que son furor

El reconocido tenista serbio, Novak Djokovic, dejó algunas frases un tanto ruidosas en las últimas horas. El mencionado pasó a estar en boca de todos y comunicó que el ranking ya no es una prioridad para él, entendiendo que la decisión de la ATP, de no otorgar puntos por la prohibición de Wimbledon con rusos y bielorrusos, va a perjudicar a varios en el deporte. Además de él, que perderá 2.000, otros tantos también se verán perjudicados.

“Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras”, empezó diciendo Djokovic, en conferencia de prensa.

Actualmente en el número 3 del ranking mundial, (por detrás de Danil Medvedev y Alexander Zverev) y sin conseguir puntos en el Abierto de Australia por ser deportado del país tras no cumplir con las normas sanitarias y preventivas del COVID-19, ha tenido grandes problemas en las tablas. “No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo”, aportó Novak.

Contundentes palabras de Novak Djokovic

“Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo se pueden sentir. No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo. No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir”, sostuvo el serbio.

Sobre Rafael Nadal y su gran regreso a la actividad, Novak Djokovic también aprovechó para decir: “Lo operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un Grand Slam... Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarlo. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerle respeto”.