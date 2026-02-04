En un esfuerzo coordinado por estrechar los vínculos entre la fuerza policial y la comunidad, el Comisario Sergio Montaño encabezó este miércoles 4 de febrero una reunión con los habitantes del departamento de Chimbas. El encuentro tuvo como escenario principal la Unidad Operativa Chimbas Sur, situada estratégicamente en la intersección de las calles Chubut y Formosa. Allí, el funcionario recibió a vecinos del barrio Luz y Fuerza, el Lebenzon y zonas aledañas, quienes acudieron con la necesidad de exponer la problemática delictiva que afecta su vida cotidiana.

El rol fundamental de la denuncia y el 911

Durante el diálogo, los ciudadanos manifestaron su profunda inquietud por los hechos de inseguridad que se registran en diversos horarios, lo que genera un clima de incertidumbre en el vecindario. Ante este escenario, el Comisario Montaño enfatizó que la prevención comienza con la comunicación fluida. En este sentido, instó a los presentes a utilizar la línea de emergencias 911 ante cualquier detección de actividad sospechosa y subrayó la importancia de radicar la denuncia penal.

Montaño explicó que las denuncias pueden realizarse tanto en la comisaría jurisdiccional como en la propia Unidad Operativa Chimbas Sur.

Según el jefe policial, este paso es fundamental porque la denuncia no solo pone en conocimiento un hecho puntual, sino que permite a la fuerza establecer parámetros estadísticos sobre dónde y cuándo se producen los ilícitos.

Estrategia técnica: El "mapa de calor" delictivo

Uno de los puntos más técnicos y relevantes de la reunión fue la explicación sobre cómo la policía utiliza la información brindada por los vecinos para mejorar su eficacia.

El Comisario señaló que los datos aportados por las denuncias son el insumo principal para elaborar el "mapa del delito" o "mapa de calor". Esta herramienta permite identificar las zonas críticas y los horarios de mayor incidencia, facilitando un trabajo interdisciplinario más efectivo entre la policía y la comunidad.

Los delitos que más preocupan en la región son aquellos vinculados a la propiedad, tales como robos y hurtos.

Basándose en el análisis de estos casos, se implementan servicios de prevención estratégicos que incluyen operativos de la departamental, la comisaría de la zona y unidades operativas. Además, se solicita el apoyo constante de otras áreas de la fuerza provincial, como el D3, el comando radioeléctrico y diversas unidades especiales, para garantizar una mayor presencia en las calles.

Coordinación con la Justicia e investigaciones en curso

El balance de la reunión permitió al Comisario Montaño analizar casos particulares sufridos por los vecinos. El jefe policial confirmó que se han tomado episodios específicos para ser investigados con mayor profundidad en colaboración directa con la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos contra la Propiedad.

“El objetivo es realizar un seguimiento exhaustivo de las causas para desarticular las bandas que operan en la zona”, dijo.

Finalmente, Montaño aclaró que estas reuniones no son eventos aislados, sino que forman parte de un plan de trabajo permanente que la policía mantiene con diversos barrios de Chimbas, mencionando como antecedente reciente un encuentro similar en el barrio Los Andes. El sistema se basa en la convocatoria de referentes barriales que actúan como nexo, permitiendo que las autoridades policiales hablen personalmente con los afectados y "tomen cartas en el asunto" de manera inmediata y efectiva