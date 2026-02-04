El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del 18 de febrero de 2026, comenzará a regir en todo el territorio provincial el Boleto Escolar y Docente Gratuito, una política pública destinada a garantizar el acceso al transporte público a estudiantes y docentes del sistema educativo sanjuanino.

La medida se implementará de manera progresiva y contará con distintas etapas, con el objetivo de asegurar un uso ordenado, transparente y eficiente del beneficio, al tiempo que se avanza en un sistema de mayor control y trazabilidad.

Requisitos para la primera etapa

Durante esta primera etapa de implementación, el requisito fundamental para acceder al beneficio será el uso obligatorio de la credencial escolar o universitaria correspondiente al año anterior, la cual deberá ser presentada al momento de viajar en el transporte público.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que esta condición permitirá garantizar la correcta identificación de los beneficiarios mientras se completa la transición hacia el nuevo sistema de registro y validación.

Uso obligatorio de la Tarjeta SUBE

Asimismo, y tal como se anunció antes de la finalización del ciclo lectivo anterior, será obligatorio el uso de la Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o del docente. Esta exigencia responde a la decisión de migrar progresivamente hacia el uso exclusivo de tarjetas individuales.

El nuevo esquema permitirá un mayor control del beneficio, mejorar la trazabilidad de los viajes realizados y optimizar la planificación del sistema de transporte público, asegurando un uso responsable de los recursos del Estado.

Una política para garantizar derechos

El Boleto Escolar y Docente Gratuito se implementa con el objetivo de acompañar y favorecer a quienes forman parte del sistema educativo, garantizando el acceso al transporte público como un derecho fundamental para el desarrollo de las actividades académicas y laborales.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca preservar el derecho de todos los sanjuaninos a contar con una administración transparente y eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo los mecanismos de control y planificación.

Próxima etapa de implementación

Desde el Ministerio de Gobierno se informó además que próximamente se lanzará la segunda etapa de implementación del Boleto Escolar y Docente Gratuito. Esta instancia se llevará adelante mediante el registro de datos personales y escolares a través de un bot y de una página web oficial.

Este procedimiento permitirá que estudiantes y docentes migren de manera progresiva al sistema SUBE, consolidando el nuevo esquema de control y acceso al beneficio en todo el territorio provincial.