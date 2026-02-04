El truco casero que se volvió viral: por qué poner una taza de vinagre en tu lavarropas

En medio de la creciente tendencia por los métodos de limpieza naturales y económicos, un consejo doméstico ha capturado la atención en redes sociales: agregar una taza de vinagre blanco al lavarropas. Esta práctica, presentada como un truco sencillo y accesible, promete múltiples beneficios tanto para el cuidado de la ropa como para el mantenimiento de la máquina, posicionándose como una alternativa eficaz a algunos productos comerciales.

El vinagre blanco actúa como un agente limpiador poderoso debido a su acidez. Esta propiedad le permite disolver y eliminar los residuos acumulados en el tambor y las mangueras del lavarropas, como restos de detergente, suavizante y minerales provenientes del agua (sarro). Con el tiempo, estos depósitos pueden generar malos olores, disminuir la eficiencia del aparato e incluso transferir manchas a la ropa limpia.

Beneficios clave para la ropa y el electrodoméstico

Los defensores de este método destacan varias ventajas:

Eliminación de olores: Es particularmente eficaz para neutralizar olores a humedad que a veces permanecen en la ropa después del lavado. Suavizante natural: Al disolver los residuos que endurecen las fibras textiles, el vinagre deja la ropa notablemente más suave, una alternativa ideal para personas con piel sensible o alergias a los componentes químicos de los suavizantes tradicionales. Limpieza y desinfección: Su acidez ayuda a eliminar bacterias y hongos, contribuyendo a la higiene tanto de las prendas como del interior de la lavadora. Mantenimiento del lavarropas: Realizar un ciclo de lavado mensual con vinagre y agua caliente (sin ropa) ayuda a mantener el electrodoméstico limpio, previniendo obstrucciones y malos olores, y prolongando su vida útil.

Cómo utilizarlo correctamente

La aplicación es sencilla y se adapta al objetivo deseado:

Para suavizar y desodorizar la ropa: Agregar una taza de vinagre blanco directamente en el tambor o en el compartimento del suavizante durante el ciclo de enjuague.

Para una limpieza profunda del lavarropas: Ejecutar un ciclo de lavado sin ropa, con agua caliente y una taza de vinagre en el tambor. Se recomienda hacer esto aproximadamente una vez al mes.

Un punto importante que aclaran quienes promueven este truco es que el vinagre no deja olor residual en las prendas, ya que se evapora por completo durante el ciclo de lavado y secado.