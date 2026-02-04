El mercado financiero argentino transita una jornada de cautela este miércoles, con señales mixtas que reflejan la prudencia de los inversores tras la fuerte corrección registrada en la rueda anterior. En ese contexto, el riesgo país volvió a retroceder y perforó el umbral de los 500 puntos básicos, mientras que los ADRs profundizan sus pérdidas y los bonos soberanos en dólares muestran un comportamiento dispar.

Los títulos públicos en moneda extranjera operan con variaciones acotadas, intercalando subas y bajas. El Bonar 2029 lidera los avances con una mejora del 0,5%, mientras que el Bonar 2041 encabeza los retrocesos, aunque con una caída marginal del 0,1%. Este movimiento moderado de los bonos permitió que el riesgo país, elaborado por JP Morgan, descendiera hasta los 499 puntos básicos, un nivel que no se observaba desde hace varios meses.

En paralelo, el Banco Central continúa reforzando su posición en el mercado cambiario. Según explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, la autoridad monetaria ya acumula compras por más de 1.250 millones de dólares en lo que va del año en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A pesar de estas adquisiciones, el tipo de cambio no muestra presiones alcistas, favorecido por la fortaleza de las monedas regionales y por una mayor demanda estacional de dinero propia de esta etapa del año.

No obstante, Franco advirtió que este impulso estacional irá perdiendo fuerza con el correr de las semanas, por lo que el desafío será sostener el equilibrio monetario y mantener los flujos de ingreso, tanto financieros como comerciales. En ese sentido, destacó que las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos continúan aportando divisas y podrían permitir que el BCRA siga comprando dólares hasta el inicio de la cosecha gruesa, prevista para el segundo trimestre.

En el plano bursátil, el S&P Merval opera con una baja del 0,3%, ubicándose en 3.030.152,81 puntos. Medido en dólares, el retroceso es del 0,4%, hasta los 2.026,32 puntos. La tendencia negativa se refleja en la mayoría de las acciones líderes, con caídas destacadas en Telecom (-2%) y Edenor (-1,6%). En contraposición, YPF se mueve a contramano del mercado y avanza un 2,4%.

Así, mientras el riesgo país ofrece una señal positiva al perforar los 500 puntos básicos, el comportamiento de las acciones y de los ADRs en el exterior evidencia que los inversores aún operan con cautela, a la espera de mayores definiciones macroeconómicas y financieras.