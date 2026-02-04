Se agotaron rápidamente los cupos para las clases de apoyo escolar en secundario

La alta demanda volvió a marcar la necesidad de acompañamiento educativo en San Juan. En el lapso de apenas unas horas se completó el cupo previsto para las clases de apoyo escolar destinadas a estudiantes de nivel secundario, una iniciativa que se lleva adelante de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

La capacidad se amplió a 100 alumnos más, quienes comenzarán a cursar a partir del 9 de febrero, en dos turnos, en la sede de la Dirección de Juventudes, ubicada en Santa Fe 321 Este, en Capital. La rápida cobertura de los lugares disponibles evidenció el interés de las familias y estudiantes por acceder a un espacio gratuito de refuerzo académico de cara a las mesas de examen previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

Ante este escenario, el Gobierno provincial decidió ampliar el cupo del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, que pasará de 500 a 600 estudiantes en toda la provincia. La medida fue posible gracias a una acción articulada entre ambas carteras, que permitió la incorporación de 12 nuevos docentes al equipo, que ya contaba con 45 profesores.

Desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano destacaron que esta política se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, orientado a fortalecer las trayectorias escolares, reducir la deserción y mejorar las condiciones de aprendizaje. “Aunar esfuerzos para acompañar a los estudiantes es una estrategia clave para favorecer la terminalidad educativa”, señalaron las autoridades.

El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito ofrece apoyo en materias clave como Matemática, Lengua, Física, Química e Inglés, tanto para nivel primario como secundario. Según datos oficiales, durante 2024 y 2025, el 90% de los estudiantes que participaron logró aprobar sus exámenes.

Actualmente, el programa se desarrolla en seis departamentos de la provincia y se consolida como una de las políticas educativas más valoradas por las familias, especialmente en contextos de preparación para exámenes y refuerzo de contenidos, una demanda que volvió a quedar en evidencia con el rápido agotamiento del cupo disponible.