La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó la designación de nuevos funcionarios que se incorporan al gabinete municipal, en el marco de una estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión y a la continuidad de las políticas públicas que impulsa la actual administración.

Las incorporaciones buscan optimizar el funcionamiento de áreas clave del Ejecutivo municipal, reforzar la articulación institucional y garantizar una gestión cercana, eficiente y alineada con los objetivos de desarrollo integral de la ciudad.

Publicidad

Reorganización y fortalecimiento institucional

En este contexto, se comunicó la designación de Juan Sansó como nuevo Secretario de Gobierno. El funcionario se incorporó recientemente con el objetivo de fortalecer el trabajo de articulación institucional y acompañar de manera transversal las distintas políticas de gestión que se desarrollan desde el Municipio.

Desde el Ejecutivo destacaron que la Secretaría de Gobierno cumple un rol central en la coordinación interna y en el vínculo con otras instituciones, por lo que su fortalecimiento resulta clave para el normal funcionamiento de la administración municipal.

Publicidad

Turismo, cultura y educación como ejes estratégicos

Asimismo, y con el propósito de cubrir cargos que se encontraban vacantes, se dispuso la designación de la Profesora Fernanda Fredes al frente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación. Se trata de un área considerada estratégica para el desarrollo cultural, turístico y educativo de la Ciudad de San Juan.

La incorporación apunta a consolidar políticas públicas que promuevan la identidad cultural, el crecimiento del turismo local y el fortalecimiento de las propuestas educativas, con impacto directo en la comunidad y en la proyección de la ciudad.

Publicidad

Comunicación y acceso a la información

De igual modo, el Municipio informó la designación del Licenciado Rolando Díaz como Subsecretario de Información. Esta función resulta clave en la coordinación entre áreas para asegurar una adecuada difusión de la información y consolidar una comunicación municipal clara y accesible para los vecinos.

La Subsecretaría de Información cumple un rol fundamental en la construcción de un vínculo transparente entre el Estado municipal y la ciudadanía, favoreciendo el acceso a la información pública.

Una gestión cercana y eficiente

La intendenta Susana Laciar destacó que estas incorporaciones responden al propósito de reafirmar el compromiso de seguir construyendo una gestión cercana, eficiente y orientada al desarrollo integral de la Ciudad de San Juan, fortaleciendo equipos de trabajo y garantizando la continuidad de las políticas públicas en marcha.