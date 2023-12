¿Revancha? Aljamain Sterling se burló de Sean O´Malley

Aljamain Sterling expuso que Sean O'Malley no es la estrella que le gustaría ser. En agosto, el jamaiquino se enfrentó a "Suga" en el evento principal de UFC 292. Este último ganó la pelea por nocaut en el segundo asalto, consiguiendo el título de Peso Gallo de UFC y potencialmente creando la próxima gran superestrella de las MMA. Sin embargo, "The Funk Master" admite estar decepcionado con los números reales del PPV.

"Estaba viendo algo con mi señora y obtuve los números de Pay-Per-View, y ella y yo estábamos revisándolos, y pensé, 'Estos son los números que este tipo estaba ¿Tratando de decir que es una gran estrella del PPV? Dios mío'. Cuando vi los números, literalmente me senté allí; si hubiera tenido alguna idea de que esto es lo que habrían sido los números, si hubiera podido predecir que esto es lo que habría sido, mi trasero habría esperado y tomado mis vacaciones. y preparado para luchar ahora", expuso Sterling en su canal de YouTube.

Publicidad

Luego, Aljamain destacó: "Es lo que es. Tiré los dados. Confié en que el bolso iba a ser así, vaya, me deja boquiabierto, más grande que todos los demás. No lo fue. Dicho esto, es lo que es. Todavía estoy feliz de haber ganado algo de dinero extra. Tuve un año realmente bueno. La vida es buena. Conozco las circunstancias. Los muchachos que siguen el deporte y conocían mi situación, cómo me obligaron a pelear, en última instancia, fue mi decisión".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo que viene para Sterling

"Hay mucho que decir sobre la pelea, cuando tomas esas decisiones en el calor del momento. Tomé una mala decisión. Él tenía buenos instintos, y cuando tomé la decisión y se la puse ahí, mi hombre aprovechó. No puedo quitarle nada por eso. Si hiciera eso 100 veces y tuviera el mejor campo de entrenamiento de mi vida, él todavía me atrapa así si voy y cometo exactamente el mismo error, porque él está entrenado", sostuvo el excampeón de UFC.

Para cerrar, Aljamain Sterling dijo: "Me habrían dado una pelea más grande si hubiera una oportunidad. Uno de los primeros nombres fue Arnold Allen, pero pedí la revancha con O'Malley y tal vez por eso no obtuve el Arnold Allen. luchar. Sí creo que me lo habrían dado, es solo que las cartas no se alinearon, y por alguna razón, Arnold está peleando Movsar Evloev y Esta es la pelea que me sale bien. Sigue siendo una pelea divertida, sigue siendo un tipo que me coloca en un gran lugar".