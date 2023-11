Revelan la frustración por la que ha pasado Conor McGregor en los últimos meses

John Kavanagh, el exentrenador de Conor McGregor, aún se muestra perplejo por la inesperada participación del excampeón en el complicado divorcio entre UFC y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA). La separación entre ambas partes, que tuvo lugar en octubre del año pasado, marcó el fin de una colaboración en pruebas antidopaje que se remontaba a 2015 y ahora se extenderá hasta fines de 2023. En diálogo con The MMA Hour, dejó varias frases interesantes.

"No entendí eso en absoluto. Eso fue muy extraño. Lo habría entendido si, digamos que UFC hubiera eliminado la USADA a finales de año, y luego hubiera un rumor, o ni siquiera un rumor, como un anuncio: la pelea de Conor el 15 de enero, algo así. Se podía entender que la USADA se enojara entonces y dijera: 'Oh, por eso nos dejó'. Nunca se habló de eso. Sólo se hablaba de: 'Está bien, la primera muestra de prueba de drogas se tomó hace un par de semanas, cuando fuese, y seis meses después, eso es abril'", comentó Kavanagh.

Además, John sostuvo: "Eso es de lo único que se habló alguna vez. Entonces, cuando vi esas declaraciones de la USADA, y quiero decir, ustedes aquí en los Estados Unidos son ​​tan litigiosos y todo eso, pensé, ¿por qué están haciendo esto? Suena muy, no sé, malicioso o algo así. Es como, al menos esperar a que UFC intente romper la regla, intentar incorporarlo temprano, 'Oh, ahora estamos con una nueva compañía, así que estamos presionando el reinicio y él peleará en enero o febrero'".

¿Qué pasará con Conor McGregor?

"Pero nunca lo hicieron. Entonces, ¿por qué dirías que están tratando de hacer algo cuando no es así? No sé. Estoy de acuerdo con él. Él se molestó y dijo: 'Tengo la maldita chaqueta de la USADA por superar los hitos de las pruebas de drogas, espero pelear en abril'. Nunca se habló de intentar eludir esa regla. Muy extraño. Sí, lo he hecho, y es algo así como lo que dijo Volk. Creo que hay ciertas personas en este planeta que están hechas para estar en ese ambiente", resaltó el entrenador de Conor McGregor.

Para cerrar, John Kavanagh aportó: "Para eso está diseñado. Para bien o para mal, eso es lo que él es. Y de alguna manera lo necesita. El lo ama. Él lo disfruta. Y no es para siempre. Es lo que es ahora, alrededor de los 30; no será así en los próximos 20 años, pero tal vez queden un par de años y un par de cosas que todavía quiera lograr y hacer. Ya sabes, parpadeará, tendrá mi edad y mirará hacia atrás: 'Tal vez podría haber peleado un par de veces más'. Si te gusta jugar al golf, querrás jugar al golf. Si te gusta hacer MMA, quieres hacer MMA".