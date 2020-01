Revocan prisión preventiva de 11 carabineros en dos causas por torturas en medio de protestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una corte de apelaciones de Chile revocó anoche la prisión preventiva de los seis carabineros acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante de Medicina Josué Maureira durante las protestas que se suceden en el país desde el 18 de octubre.



La decisión se conoció horas después de otro fallo que también benefició a carabineros detenidos y acusados de torturas en un caso en el que el denunciante fue un joven llamado Moisés Órdenes, y en el que se revocó la prisión preventiva a cinco agentes.



Maureira, de 21 años, denunció haber sido víctima de agresiones y torturas por parte de seis agentes de Carabineros tras ser detenido la noche del 21 de octubre.



De los seis agentes, dos de ellos fueron acusados de un delito de tortura con abuso sexual agravado, ya que supuestamente habrían utilizado elementos contundentes para llevar a cabo esa agresión sexual.



Además, también habrían humillado e insultado al joven por su condición de homosexual.



Sin embargo, el tribunal determinó que los antecedentes recabados por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, donde estudia el joven, "no confirmaban" ninguno de los delitos imputados.



La denuncia realizada por Maureira formó parte del informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denunció un "uso excesivo de la fuerza" de los agentes durante las protestas.



Por el caso, cinco de los agentes cuentan aún con medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y arresto domiciliario, mientras que el sexto imputado tiene prohibido salir de Chile y debe acudir a firmar mensualmente a una comisaría.



"Este es el primer avance y el primer paso para obtener la absolución de todos ellos por estos casos", expresó el abogado de los carabineros, Rodrigo Lazo, según recogió Radio Cooperativa.



"Por lo tanto, ha sido un tremendo logro de parte de la defensa de estos seis carabineros que estaban injustamente sometidos a una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva", agregó.



En otro caso, la justicia chilena también revocó la prisión preventiva a cinco carabineros en el caso del joven Moisés Órdenes, quien denunció tortura de los efectivos mientras se manifestaba en la capitalina Plaza Ñuñoa en los primeros días del estallido social.



La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó ayer que los uniformados sólo habían actuado con violencia innecesaria, por lo que siguen sujetos a la investigación en libertad.



El abogado de uno de los carabineros, Jorge Villalobos, afirmó: "Lo tomamos muy bien, obviamente no compartíamos en lo absoluto la calificación jurídica de tortura, nos parecía muy grave para el hecho, nadie está negando el hecho”.



Los cinco carabineros que estaban en prisión preventiva ahora quedaron con la medida cautelar de firma semanal y la imposibilidad de salir del país mientras que la fiscalía evalúa las acciones a seguir tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no es apelable.



Las protestas en Chile estallaron el 18 de octubre contra la cuarta suba del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución, que se dirimirá en un plebiscito previsto para abril próximo.



El presidente Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social", remodelando su gabinete e iniciando un diálogo con los partidos políticos, opositores y oficialistas.



Más de 20 personas murieron por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil fueron detenidas.



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.



A la fecha, las Fuerzas Armadas de Chile han postergado el inicio de sumarios internos contra uniformados que hayan sido denunciados por presuntos excesos y abusos contra civiles durante el Estado de Emergencia que rigió en el país entre 19 y el 28 de octubre.



Según fuentes en el Ministerio de Defensa, la postergación es para no interferir con los procesos judiciales y poder colaborar con ellos.