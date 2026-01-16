En medio de una crisis habitacional que se extiende a nivel mundial, una innovación comienza a llamar la atención del mercado inmobiliario: las casas prefabricadas que cuestan menos de 10 mil dólares y pueden armarse en apenas diez minutos. La propuesta genera impacto por su bajo costo y su rápida instalación, dos factores clave para ampliar el acceso a la vivienda.

Estas viviendas llegan prácticamente ensambladas y se despliegan sobre una superficie estable en cuestión de minutos. Incluyen instalaciones eléctricas y detalles básicos para hacerlas funcionales desde el primer momento. Videos virales del proceso de armado muestran la simpleza del sistema y despiertan asombro en redes sociales.

El contexto global explica su creciente popularidad. Desde la crisis financiera de 2008, el acceso al crédito hipotecario se volvió cada vez más restrictivo, dificultando la compra de viviendas para amplios sectores de la clase media. Esto impulsó el mercado de alquileres y elevó los precios en muchas ciudades del mundo.

En países en desarrollo, la falta de soluciones habitacionales también derivó en el crecimiento de asentamientos informales. En ese escenario, las casas prefabricadas aparecen como una alternativa posible: son económicas, fáciles de instalar y resistentes a condiciones climáticas extremas, como vientos fuertes y terremotos de hasta grado ocho.

Además, existen distintos modelos adaptables a las necesidades de cada usuario. Pueden contar con más o menos ambientes y utilizarse como vivienda permanente, casa de huéspedes, oficina o incluso local comercial, aunque su superficie suele ser reducida, generalmente inferior a los 30 metros cuadrados.

Sin embargo, la tecnología también presenta limitaciones. Si bien los materiales son resistentes, no alcanzan la durabilidad de una construcción tradicional. También se requiere contar previamente con un terreno propio para instalarlas, y muchos municipios aún no reconocen este tipo de estructuras como viviendas formales.

Otro punto en contra es la escasa posibilidad de personalización. Aunque se pueden hacer modificaciones internas y externas, los diseños vienen predeterminados y no siempre se ajustan a todos los gustos.

Aun así, el bajo costo y la rapidez de montaje convierten a estas casas prefabricadas en una opción cada vez más considerada frente a una problemática que no deja de crecer: el acceso a una vivienda digna.