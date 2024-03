La Selección de Brasil anunció la incorporación de una psicóloga a su plantel la semana pasada, una noticia que fue celebrada por parte de Richarlison.

En una conferencia de prensa, el jugador del Tottenham compartió una reflexión sobre la importancia de la salud mental en el deporte, contando su propia experiencia personal.

"Me salvó la vida de la noche a la mañana, estaba tocando fondo. Es importante que la selección cuente con un psicólogo que ayude a los jugadores. Sólo nosotros sabemos la presión a la que estamos sometidos, no solo en la cancha, sino también fuera de ella"

El delantero brasilero, explicó cómo la terapia terapéutica le ayudó a superar una oscura etapa después de la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022. Reveló que, a pesar de haber estado en su mejor momento futbolístico en el torneo, se encontraba profundamente triste y llegó a considerar dejar el fútbol.

"Acababa de jugar en la Copa Mundial, en mi mejor momento, y estaba llegando a mi límite. No lo sé, no voy a hablar de suicidarme, pero estaba en una depresión y quería rendirme. Estuve sufriendo muchos ataques después del Mundial y junto con un problema personal en casa, me afectó mucho. Es una locura venir con mi padre, que fue el tipo que persiguió mi sueño conmigo, y decirle: 'Papá, quiero rendirme' "

El futbolista, visiblemente emocionado, compartió detalles sobre su lucha contra la depresión y cómo la ayuda de un terapeuta le salvó la vida. Reconoció que, inicialmente, tenía prejuicios sobre la psicología, pero descubrió que hablar con un profesional de la salud mental fue el mejor descubrimiento de su vida.

"Después del Mundial pareció que todo se vino abajo. Hace poco en una entrevista confesé que mi terapeuta, me guste o no, me salvó la vida. Porque solo pensaba basura, incluso en Internet buscaba cosas negativas. Solo quería ver tonterías sobre la muerte, no lo sé"