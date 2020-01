Ricky Martin volvió a criticar la escasa ayuda a los damnificados por los sismos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cantante puertorriqueño Ricky Martin volvió criticar a las autoridades de su país y a las de Estados Unidos por la deficiente ayuda prestada a los damnificados por los sismos que sacudieron la isla semanas atrás.



"Diecinueve días y mis compatriotas siguen durmiendo en la calle. El equipo de @rm_foundation y nuestros voluntarios haciendo todo lo posible por traer bienestar a los damnificados. El Gobierno estatal no ha hecho mucho y el Gobierno federal -estadounidense- menos", señaló el famoso intérprete a través de su cuenta en la red social de Twitter.



"Solo quiero que las víctimas sepan que no están solos. Estamos haciendo lo necesario para que salgan de esta situación. Nuestros niños tienen que volver a la escuela ya", agregó el cantante, apoyando sus palabras con imágenes de miembros de la Fundación Ricky Martin prestando ayuda a los afectados, según consignó EFE.



Puerto Rico sufre desde el pasado 28 de diciembre una inusitada actividad sísmica que tuvo su momento álgido el pasado 7 de enero, cuando un terremoto de magnitud 6,4 provocó un muerto, cerca de 4.000 refugiados en su momento pico y cientos de viviendas dañadas.



Hace dos días Martin pidió la renuncia de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su gestión de la crisis de los terremotos en la isla, después de conocerse que no se distribuyeron a los damnificados víveres almacenados en un área cercana a los temblores.



"Hombres, mujeres, voluntarios, el tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que usted tiene que hacer", dijo Martin en tono muy indignado con la jefa del Ejecutivo local.



"No existen mecanismos jurídicos para que usted se largue y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir, pero la buena noticia es que en noviembre vienen elecciones y el pueblo se rebelara más que nunca", destacó.



La Policía puertorriqueña lanzó ese día 24 gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se manifestaban en San Juan para pedir la dimisión de la gobernadora por la atención a los damnificados de los terremotos.