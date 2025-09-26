El presidente Javier Milei celebró este viernes la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Los Azules, en Calingasta, provincia de San Juan. “El RIGI a toda máquina...!!! La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que vinculó el avance del modelo económico de su gestión con las próximas elecciones legislativas.

La confirmación del aval había sido anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien destacó que se trata del primer proyecto de cobre del país en ingresar al RIGI y el primero en San Juan. Según precisó, Los Azules contempla una inversión estimada de USD 2.700 millones, la generación de más de 3.500 empleos directos e indirectos y un aporte proyectado de USD 1.100 millones anuales en exportaciones. Con esta aprobación, ya son ocho los emprendimientos que recibieron luz verde en el marco del RIGI, con compromisos totales por USD 15.700 millones.

El proyecto, liderado por McEwen Copper, había presentado en julio pasado una actualización de su propuesta para acelerar el proceso de análisis, unificando en una sola fase lo que antes estaba dividido en dos etapas. El yacimiento se ubica a 80 kilómetros de Calingasta y a 6 de la frontera con Chile, y en diciembre de 2024 obtuvo la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte del Gobierno de San Juan, un paso clave para encaminarse hacia la etapa de construcción.

El plan de desarrollo establece que la empresa buscará finalizar el estudio de factibilidad en el corto plazo, iniciar la construcción en 2026 y comenzar a producir a fines de 2029. La proyección apunta a una capacidad de 175.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, con una vida útil de 27 años.

Un aspecto que marca un hito para la minería argentina es que Los Azules será el primer proyecto del país en producir cátodos de cobre en el mismo sitio, mediante un proceso hidrometalúrgico que elimina la necesidad de fundición y agrega valor en origen.