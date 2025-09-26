Política > Redes
RIGI en San Juan: Milei y Caputo celebraron el aval al proyecto de cobre Los Azules
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei celebró este viernes la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Los Azules, en Calingasta, provincia de San Juan. “El RIGI a toda máquina...!!! La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que vinculó el avance del modelo económico de su gestión con las próximas elecciones legislativas.
La confirmación del aval había sido anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien destacó que se trata del primer proyecto de cobre del país en ingresar al RIGI y el primero en San Juan. Según precisó, Los Azules contempla una inversión estimada de USD 2.700 millones, la generación de más de 3.500 empleos directos e indirectos y un aporte proyectado de USD 1.100 millones anuales en exportaciones. Con esta aprobación, ya son ocho los emprendimientos que recibieron luz verde en el marco del RIGI, con compromisos totales por USD 15.700 millones.
El proyecto, liderado por McEwen Copper, había presentado en julio pasado una actualización de su propuesta para acelerar el proceso de análisis, unificando en una sola fase lo que antes estaba dividido en dos etapas. El yacimiento se ubica a 80 kilómetros de Calingasta y a 6 de la frontera con Chile, y en diciembre de 2024 obtuvo la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte del Gobierno de San Juan, un paso clave para encaminarse hacia la etapa de construcción.
El plan de desarrollo establece que la empresa buscará finalizar el estudio de factibilidad en el corto plazo, iniciar la construcción en 2026 y comenzar a producir a fines de 2029. La proyección apunta a una capacidad de 175.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, con una vida útil de 27 años.
Un aspecto que marca un hito para la minería argentina es que Los Azules será el primer proyecto del país en producir cátodos de cobre en el mismo sitio, mediante un proceso hidrometalúrgico que elimina la necesidad de fundición y agrega valor en origen.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
Tras el asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado advirtió sobre la expansión del narcotráfico y pidió “un Estado presente e inteligente” para proteger a los jóvenes y frenar la violencia en los barrios más vulnerables.
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
El intendente Matías Espejo encabezó la presentación de “Jáchal Conectado”, un programa que combina fibra óptica y tecnología satelital para llevar internet de alta velocidad a escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales, beneficiando a más de 25.000 personas en todo el departamento.
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.
Este lunes 29 de septiembre, el gobierno provincial comenzará la primera etapa de entrega de netbooks a alumnos de escuelas primarias estatales de Pocito. El operativo, organizado por los ministerios de Educación y Economía, se desarrollará en el Velódromo Alejo Chancay con la participación de estudiantes, docentes y familias.