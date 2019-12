Río Negro: asumió Arabela Carreras, la primera gobernadora en la historia de la provincia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tomó hoy juramento a los 14 nuevos miembros de su gabinete, entre ministros, secretarios de Estado, fiscal de Estado y Contador General que la acompañarán en su primer mandato.



"Estoy feliz de formar parte de un equipo al que le tocará resolver infinidad de problemas y contribuir en el bienestar de cada uno de los rionegrinos", señaló Carreras en el acto realizado en el Centro de Cultura de la capital provincial.



"En esto quiero agradecer el acto de generosidad de nuestras familias porque cuando las miramos, sentimos que más vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer; son los que nos esperan y nos acompañan y se hace duro el tiempo que no estamos con ellos", enfatizó la primera gobernadora en la historia de Río Negro.



En su primer acto, la gobernadora rionegrina puso en funciones a ministros, y secretarios de Estado. Así lo hizo con los ministros de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy; de Educación y Derechos Humanos; Mercedes Jara; de Turismo, Cultura y Deportes, Marta Vélez; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; de Economía, Agustín Domingo; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Salud, Fabián Zgaib y de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Nicolás Land.



También les tomó juramento a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez; al secretario General de la Gobernación, Juan José Deco; de Trabajo, Jorge Stopiello; de Planificación y Desarrollo Sustentable, Laura Perilli y de Energía, Andrea Confini. Seguidamente tomó juramento al fiscal de estado, Julián Fernández Eguía y al contador general, Juan Kohon.



Sobre su gestión, Carreras destacó que será una continuidad del trabajo que hizo el equipo conducido por Alberto Weretilneck y resaltó tres puntos clave: "la cuestión alimentaria, el desarrollo de la actividad privada y la importancia de los trabajadores de la administración pública".



"Creemos que la realidad puede ser trasformada por el accionar en conjunto, no individual, cambiarla cuando no es justa, cuando los recursos no son equitativos, cuando la violencia recae sobre las mismas personas y nos obliga a pelear todos los días y dar respuestas a los rionegrinos", finalizó.