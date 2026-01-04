River Plate confirmó este domingo la llegada de su tercer refuerzo de la temporada 2026, un fichaje que genera entusiasmo en el plantel y en la dirigencia, y que fue destacado públicamente por el entrenador Marcelo Gallardo. El futbolista en cuestión llega al club con tres Copas Libertadores en su historial, aportando experiencia internacional al equipo millonario de cara a sus metas locales y continentales.

Según anunciaron fuentes del club, el acuerdo se concretó tras negociaciones que avanzaron en los últimos días del mercado de pases, con el jugador firmando contrato por una temporada con opción de extensión. River apuesta a reforzar sectores clave del campo de juego para consolidar su competitividad en el próximo torneo y en la Copa Libertadores.

Gallardo, quien fue campeón de la Libertadores en múltiples ocasiones como jugador y entrenador, celebró la incorporación del nuevo refuerzo y destacó la experiencia del futbolista en instancias decisivas: “Es un jugador con un recorrido internacional impresionante, que sabe lo que significa competir en grandes torneos y puede hacer la diferencia en momentos clave”, expresó el DT.

La llegada de este futbolista se suma a los refuerzos anteriores ya confirmados por River, completando un proceso de incorporación que busca equilibrar juventud, proyección y experiencia. El objetivo del club es formar un plantel competitivo para luchar por los principales títulos del semestre, tanto en el campeonato local como en la Libertadores y otros certámenes internacionales.

El nuevo refuerzo, cuya identidad fue confirmada por la dirigencia en las últimas horas, ha tenido una trayectoria destacada en clubes de alto nivel en Sudamérica y participaciones en fases finales de Copa Libertadores, lo que genera altas expectativas entre los hinchas.

River se prepara ahora para presentar oficialmente al jugador en su sede y comenzar la pretemporada con el plantel completo, con miras a reforzar su estructura futbolística y aspirar a nuevos logros bajo la conducción de Marcelo Gallardo.