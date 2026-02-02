En un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura, River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito. El partido estuvo marcado por un juego intenso, con dominio territorial del visitante y un local bien plantado en defensa.

Durante los primeros minutos, River buscó imponer su ritmo a partir de la posesión y el control de la pelota, pero le costó generar situaciones claras de gol ante un Central sólido y ordenado. El conjunto rosarino, por su parte, apostó a un planteo defensivo bien estructurado, atento para salir rápido de contragolpe. Pese a algunos destellos ofensivos, ninguno de los equipos logró romper el cero en la primera mitad.

Publicidad

La emoción llegó sobre los 37 minutos del primer tiempo cuando Sebastián Driussi encontró el arco y marcó para River tras una jugada con varios rebotes dentro del área. Sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada, generando reclamos y frustración en los visitantes.

En el complemento, el trámite se mantuvo equilibrado, con ambos equipos buscando el arco rival sin poder concretar. River mantuvo la iniciativa, mientras que Rosario Central apostó a la seguridad defensiva y a aprovechar alguna contra. El marcador terminó sin modificaciones.

Publicidad

En la próxima fecha, River recibirá a Tigre en el Monumental, mientras que Rosario Central visitará a Aldosivi, en lo que promete ser otra jornada con partidos de alto interés para los equipos y sus seguidores.