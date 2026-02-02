La Bombonera volvió a ser escenario de una postal inolvidable. Mientras Boca Juniors y Newell’s animaban la 3ª fecha del Torneo Apertura, los palcos del Alberto J. Armando sumaron un invitado de lujo: Willem Dafoe. El actor de Hollywood asistió al Templo del Fútbol Mundial, siguió de cerca el partido y hasta se animó a alentar al equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Ubicado en uno de los palcos de Brandsen 805, Dafoe se mostró distendido, sonriente y participativo. Tras el 1-0 del Xeneize, acompañó los cánticos de La 12 y saludó a las cámaras, desatando la sorpresa y el entusiasmo de los hinchas que rápidamente viralizaron su presencia en redes sociales.

Willem Dafoe, la estrella en La Bombonera

Con una trayectoria consagrada en la industria cinematográfica, Dafoe es una de las figuras más respetadas del cine internacional. Nacido en Appleton, Wisconsin, el actor de 70 años fue cuatro veces nominado a los Premios Oscar —en 1987, 2001 y 2018 como actor de reparto, y en 2019 como mejor actor— y también recibió cuatro nominaciones a los Golden Globe.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran el Duende Verde en El Hombre Araña, Jesucristo en La última tentación de Cristo (1988), el sargento Elias Grodin en Platoon (1986), Bobby Hicks en The Florida Project (2017) y Vincent Van Gogh en Van Gogh, a las puertas de la eternidad (2018).

La visita del actor estadounidense volvió a confirmar el magnetismo global de Boca Juniors y de La Bombonera, un estadio que trasciende el fútbol y continúa sumando figuras internacionales a su mística incomparable.