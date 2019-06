Roban y faenan 2 vacas en Sarmiento

El robo de animales y la comercialización clandestina de carnes sigue siendo un problema sin solución en la provincia.

Los cuatreros siguen sueltos y los productores ganaderos en pie de guerra.

“Ustedes más que nadie saben desde cuando venimos denunciando este problema y cuantas las promesas de controles que no llegan”, le dijo a DIARIO HUARPE , un productor que sufri en tres oportunidades robo de ganado. “Esto va de mal a peor y nosotros no aguantamos más”.

Esta vez el afectado fue un productor ganadero de Retamito. Una localidad cercana a Los Berros, en el sur oeste de la provincia.

Según contaron a DIARIO HUARPE, cuando el productor fue a contar el ganado al cierre de la jornada, se da cuenta que le faltaban dos de sus vacas; una de las cuales estaba preñada.

Inmediatamente, el productor salió a buscarlas, pero la noche lo obligó a abortar la misión. Al otro día, con los primeros rayos del sol, volvió al campo, pero ni rastros de los dos animales; y a los días, la peor de las noticias.

Desde luego los ánimos del sector ganadero están al límite del estallido. Y no es para menos; porque cuando no es afectado un productor del Médano, lo es de Pocito, de Valle Fértil, de Calingasta, de Iglesia, y el número se multiplica por cientos de kilos de carne robada y comercializada clandestinamente.

“Aquí la ecuación es fácil”, dijo otro productor. “Si el Ministerio de Gobierno no puede controlar los campos porque según dicen son grandes las extensiones y no hay medios ni personal suficiente; entonces que controlen las carnicerías. Porque en algún mercado están metiendo esa carne robada”.

De no tener respuestas positivas en lo inmediato, el sector avisa que procederá de otra manera, ya que sienten que desde el gobierno provincial minimizan la situación.

“Ellos saben quiénes son”, dijo otro productor. “Porque no cualquier raterito sabe faenar. Es decir: si no actúan, es porque no quieren o son cómplices”.