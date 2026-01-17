Un dañino robo en el Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Consolación, ex Liceo Santa Rosa de Lima fue denunciado este viernes en Comisaría 10°, el establecimiento está ubicado en calle 9 de Julio y Boulevard Rawson, en la Villa Santa Rosa, cabecera del departamento 25 de Mayo.

Según fuentes del caso, no se sabe a ciencia cierta cuando se produjo el ataque, pero podría haber sido entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Los ladrones habrían saltado la pared del establecimiento educativo y luego violentaron el candado de un depósito.

Publicidad

Al llegar al colegio y recorrer las instalaciones, la directora advirtió el faltante de diversos elementos de valor, situación que fue denunciada formalmente por una docente junto al representante legal de la institución ante personal policial.

Los delincuentes se habrían llevado una soldadora industrial, pero analizan si podría haber sido llevada a otro lado por personal de mantenimiento y por eso resta confirmar si fue robada o está guardada en otro lugar. También faltaban cajas de cables y reflectores que se encontraban instalados en el patio del colegio y que eran utilizados para iluminar gran parte del predio, incluido el sector techado destinado a ejercicios y recreación.

Publicidad

El robo provocó importantes daños, ya que el establecimiento quedó prácticamente sin iluminación exterior, afectando el normal funcionamiento y la seguridad del lugar.

El edificio cuenta con cámaras de seguridad, por lo que ahora los investigadores trabajan en el relevamiento de las imágenes para intentar identificar a los autores del hecho.

Publicidad

La denuncia fue recepcionada por personal de Comisaría 10ª, mientras que la investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones Este, que actúa bajo directivas de la UFI Delitos Contra la Propiedad.