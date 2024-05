Personal de la Policía de San Juan, de la Comisaría 16° de Calingasta, tras una investigación, detuvo a dos hombres, mayores de edad, que habían ingresado a una finca a robaron nueces destinadas a la exportación.

El lugar elegido fue la finca conocida como "El Pescadero", que está ubicada a unos cinco kilómetros al norte de Villa Calingasta. Dicho complejo es un establecimiento agrícola de grandes dimensiones, cuyo ingreso es por ruta provincial 412, y el fondo limita con el Río Castaño.

El momento de la detención de los sujetos en una zona descampada.

Este establecimiento es uno de los principales polos generadores de puestos laborales, ya que en época de cosecha y producción genera unos 70 puestos de trabajo. El rendimiento de esta temporada no ha sido el mejor y su producción solo alcanzó las 50 toneladas de nueces, la mitad de lo que generalmente se produce, debido a las condiciones climáticas, según informaron las autoridades de la firma.

Tras el robo, el personal policial procedió a la detención de dos cuñados oriundos del barrio Alto Verde. Estos individuos habían logrado sustraer en una bolsa la cantidad de 23.5 kilos de nueces de exportación y se disponían a abandonar la finca en una moto.

Los sujetos fueron atrapados en un dispositivo cerrojo que se desplegó con todo el personal policial de la dependencia, quienes bloquearon todas las salidas hacia los cerros y el Río Castaño que rodean la finca, atrapándolos tras una breve persecución; donde también se secuestró la moto Motomel 110 cc. en que se trasladaban. Investigarán si tienen nueces acopiadas o si las vendieron.

La moto que usaban para escapar con lo robado y los 23.5 kilos de nueces.

Los autores fueron trasladados a la Comisaría 16ª, pero luego quedaron en libertad, no obstante, deberán pagar la suma de cinco mil pesos que serán destinados a comedores comunitarios. También deberán abstenerse de usar estupefacientes y consumir bebidas alcohólicas, adoptar un oficio, arte, industria o profesión, no cometer hechos delictivos, y realizar tareas no remuneradas en favor de la Municipalidad de Calingasta, por el termino de cuatro meses, cumpliendo en total 40 horas.