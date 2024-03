El pasado domingo 17 de marzo, en horas de la madrugada, ocurrió una presunta violación en la polémica casa de Capital ubicada sobre avenida Rawson y por eso, la Policía realizó un allanamiento en el lugar buscando al agresor denunciado. Según fuentes judiciales, una mujer mayor de edad, pareja de uno de los huéspedes de esa casona, habría sido abusada con acceso carnal por otro de los residentes de la vivienda. Cabe mencionar que, actualmente, en esa casa residen cerca de 11 familias que por distintos motivos personales han terminado en ese domicilio, ya que son familias de pocos recursos que no tienen donde dormir. DIARIO HUARPE habló con el coordinador general de la UFI CAVIG, Roberto Ginsberg, para conocer los detalles del caso.

Las habitaciones de la casa dónde podría haber ocurrido la violación. Foto: Archivo Huarpe

Sobre el hecho puntual de la violación, habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo. La víctima tiene 19 años y había decidido pernoctar en ese domicilio, ya que está en pareja con un residente de la casa, ambos tienen un hijo en común. Su pareja, sobre las 5 del domingo, le manifiesta que iba a salir a trabajar, debido a que es limpiavidrios en la zona de Capital. La víctima quedó durmiendo en la habitación, cuando fue despertada repentinamente cuando la abordaron desde atrás. Ella al principio pensó que se trataba de su pareja, pero cuando se dio vuelta, se dio cuenta de que era otro residente de la casa, que habita otra de las habitaciones. El presunto agresor, de quien no trascendió el nombre, es mayor de edad. Cabe mencionar que todavía faltan las pericias que se realizarán a través de la UFI CAVIG, pero la víctima denunció que el hombre le bajó la ropa interior y la penetró desde atrás.

Una vez que la mujer advirtió que no se trataba de su pareja, sino de otro hombre, salió de la habitación como pudo y llamó a sus familiares para que la vayan a buscar. La hermana y la madre de la presunta víctima llegaron al lugar para asistirla y llevarla a que realice la denuncia.

La exposición fue tomada antes del mediodía, y a través de la Policía se realizó un allanamiento en la vivienda, ubicada en avenida Rawson entre General Paz y Avenida Córdoba, en donde se dio con el denunciado, que fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. En este caso, el presunto violador, permanece detenido con una medida de prisión preventiva de un mes hasta que finalicen las pericias y los resultados de los estudios médicos realizados a la denunciante.

Último allanamiento

El pasado 21 de febrero, la casa ubicada sobre avenida Rawson, entre General Paz y avenida Córdoba, fue allanada por autoridades municipales, luego de que los vecinos de la zona realizaran varias denuncias por inseguridad y contaminación. En ese caso, tuvo que ver puntualmente para liberar, limpiar y desratizar el ambiente. Cabe destacar que ese domicilio es privado y está ocupado ilegalmente por familias en situación de calle.

Situación de las familias

La situación es alarmante, ya que hay 30 personas en situación de calle viviendo en ese domicilio. Además, por el contexto económico que atraviesan no pueden afrontar gastos para camas y colchones y por eso algunos niños y adultos mayores duermen en el piso. Por otro lado, como la casa funcionó como un hotel, tiene 13 habitaciones y cuenta con 5 baños, pero solo uno está habilitado porque el resto no tiene ni inodoros. En ese sentido, la casa cuenta con un espacio para cocina, pero nadie puede cocinar, ya que no tienen artefactos para dicha práctica.