Un violento robo ocurrido este jueves alrededor de las 11 en una panadería ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Tacuarí, en Chimbas, movilizó a personal policial de la Subcomisaría Cipolletti y terminó con un rápido despliegue que permitió recuperar los elementos sustraídos y detener a cinco personas.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró cuando un joven de 24 años que se encontraba trabajando en el local fue sorprendido por un delincuente que ingresó de manera repentina y, bajo amenazas, lo despojó de su teléfono celular Samsung A12. En medio del forcejeo y la intimidación, el ladrón también se apoderó de una motocicleta Honda Titan 125 cc de color negro, propiedad del damnificado, con la que se dio a la fuga.

El trabajador dio inmediato aviso a las autoridades y, a partir de la denuncia, efectivos de la Subcomisaría de Cipolletti iniciaron una investigación que avanzó con celeridad. Gracias al relevamiento de información y al análisis de datos recabados durante las primeras horas, los uniformados lograron identificar al presunto autor del robo y comenzaron un operativo para dar con él.

La pesquisa derivó en un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Villa Alonso, también en Chimbas, donde se concretó un procedimiento clave para el caso. En el lugar, los policías lograron encontrar al sospechoso y recuperar tanto el teléfono celular como la motocicleta sustraída, elementos que fueron reconocidos por el damnificado.

Sin embargo, el operativo no terminó allí. Durante la irrupción en la vivienda, otras cuatro personas mayores de edad fueron aprehendidas por la policía. Según indicaron voceros de la fuerza, estas personas habrían tenido una participación secundaria vinculada a tareas de encubrimiento, motivo por el cual quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La intervención fue coordinada por la UFI Flagrancia, que ahora lleva adelante las actuaciones legales correspondientes, mientras el sospechoso principal enfrenta la acusación por robo agravado y los restantes aprehendidos podrían ser imputados según avance la investigación.