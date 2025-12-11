Un depósito perteneciente a Sur Finanzas fue allanado este jueves en Lomas de Zamora, donde investigadores encontraron un gran volumen de documentación, computadoras, cajeros automáticos y cajas fuertes tipo bóveda. El galpón, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, en la localidad de Turdera, había sido observado por agentes que detectaron movimientos sospechosos de personas retirando elementos del interior, lo que motivó la intervención judicial.

Según confirmaron fuentes del caso, durante el operativo se requisó además una camioneta Toyota 4x4 en la que viajaban tres ocupantes. A los demorados se les secuestraron teléfonos celulares y papeles vinculados a la financiera. Entre ellos estaba la tesorera de Sur Finanzas, quien llevaba seis teléfonos en su poder. El procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella, como continuidad de los allanamientos realizados el día anterior en distintos domicilios vinculados a la firma.

En paralelo, la Justicia avanzó con otro operativo en una propiedad ubicada en un country de Pilar, declarada por supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas y estuvo a cargo de la Policía Federal, que inspeccionó viviendas y oficinas de Real Central SRL, firma sospechada de canalizar la compra de una mansión que perteneció al exfutbolista Carlos Tevez.

Uno de los allanamientos se desarrolló en dos lotes del barrio Ayres Plaza de Pilar (unidades funcionales 265 y 306), propiedad de Real Central. Documentación previa del country indicaba que las expensas habían llegado a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y a Juan Pablo Beacon, exdirector general ejecutivo del organismo y actual referente de la Federación Patagónica de Fútbol. También se allanó la sede de Real Central en la ciudad de Buenos Aires, donde los agentes buscaban papeles y dispositivos electrónicos.

Los investigadores esperan ahora clasificar el material secuestrado para determinar vínculos financieros y eventuales maniobras de lavado o testaferro con nexos en el fútbol argentino.