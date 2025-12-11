San Juan se prepara para vivir la Expo Policial 2025, la gran muestra institucional de la Policía de San Juan que se realizará este viernes 12 de diciembre en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, en Capital. El encuentro será gratuito, abierto a toda la comunidad y está pensado como una jornada familiar que permitirá conocer de cerca el trabajo cotidiano de cada una de las áreas de la fuerza. La propuesta incluye food trucks, actividades interactivas, exhibiciones en vivo y demostraciones tácticas.

Cada Dirección de la institución contará con un espacio propio para mostrar su labor. La D-1 exhibirá los programas de bienestar, salud policial y servicios sociales destinados al personal. La D-2 presentará herramientas y sistemas para la prevención del delito, a través del área de Seguridad Ciudadana y el Laboratorio de Investigación. La D-3 realizará demostraciones de División Montada, Canes, GAM, Guardia de Infantería, Policía Ciclística y Brigada Femenina, abriendo su entrenamiento al público.

La D-4 mostrará el equipamiento de Intendencia y Armamento, mientras que la D-5 acercará el trabajo de Policía Científica, Antecedentes y Policía Rural, con tecnología y procedimientos especializados. La D-6, encargada de la formación policial, brindará charlas y demostraciones junto al Instituto Superior Técnico en Seguridad Pública, la Escuela de Cadetes, la Escuela Superior Sarmiento, la Escuela de Conductores y la Escuela de Tiro.

En materia de seguridad vial, la D-7 ofrecerá simuladores y material educativo para promover la conducción responsable. En tanto, la D-8 instalará el camión del Centro de Operaciones de Emergencia y mostrará cómo se coordinan dispositivos de respuesta inmediata. La D-9, correspondiente a Bomberos, presentará sus vehículos, equipos y procedimientos de alto impacto, junto a las áreas de Explosivos y Policía Ecológica.

También estarán presentes la Unidad Coordinadora de Departamentales, con su Grupo Motorizado, y la Unidad de Asistencia al Poder Judicial, que explicará el funcionamiento de las Unidades Fiscales y brindará consejos sobre estafas, ciberdelito, Anivi y Cavig. La División Relaciones Policiales sumará propuestas culturales con el Museo Emeterio Gabriel Guzzo y asociaciones históricas como la Sanmartiniana y la Belgraniana.

La jornada cerrará con un espectáculo artístico de gran magnitud que incluirá presentaciones de la Banda de Música del RIM 22 El Tambolar, Los Arrieros Huaqueños y un mega concierto de la Banda de Música Policial Francisco Colecchia, acompañada por el Coro Universitario y Preuniversitario de la UNSJ, el Ballet Vanguardia, el Ballet Sembrando Ilusiones y la Fundación Orquesta Escuela de San Juan.

La Policía de San Juan convocó a familias, estudiantes, instituciones y vecinos a participar de esta experiencia educativa y recreativa que busca fortalecer el vínculo con la ciudadanía y mostrar el compromiso de quienes trabajan diariamente por la seguridad de la provincia.