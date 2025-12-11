El presidente Javier Milei oficializó el proyecto de Reforma laboral que incluye, entre otros puntos, la eliminación del impuesto interno sobre vehículos automotores, una medida que afectará directamente los precios de autos de alta gama y la recaudación fiscal.

Este cambio, que forma parte de un capítulo dedicado a la reducción de la carga tributaria, propone suprimir el impuesto previsto para automóviles cuyo valor supera los 103 millones de pesos, sobre los cuales actualmente se aplica un gravamen del 18%. La iniciativa será tratada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias que concluyen el 30 de diciembre.

En la práctica, si se aprueba tal cual, los autos que estaban limitados para evitar el impuesto podrán ajustar sus precios al alza, mientras que los modelos más caros, que superan los 130 millones de pesos, podrían experimentar una caída cercana al 25%, ocupando así un segmento vacío entre los 108 y 125 millones.

El beneficio no se limitará a los compradores de autos de lujo, ya que el sector automotriz prevé que esta medida también favorecerá a la franja de vehículos de precio intermedio. Además, el Estado podría compensar la pérdida por el impuesto interno con un aumento en la recaudación proveniente del arancel del 35% que pagan los autos importados desde fuera de la región.

Según el proyecto, la eliminación del impuesto se aplicará desde el primer día del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley, por lo que se espera que desde el 1 de enero de 2026 deje de cobrarse este impuesto que representa un 22% de impacto real, al tratarse de un impuesto que se aplica sobre otro.

Es probable que las ventas de autos de alta gama en diciembre se vean afectadas negativamente, ya que los compradores podrían preferir esperar a enero para aprovechar la reducción de precios. Sin embargo, dado que la diferencia temporal es corta, el impacto en las cifras de patentamientos de fin de año debería ser limitado.

Impacto en los precios

La eliminación del impuesto interno permitirá un reordenamiento en la escala de precios de los autos 0 km. Actualmente, existe una “laguna” entre los modelos que evitan el impuesto por estar por debajo de los 103 millones y los que lo pagan y alcanzan precios cercanos a los 134 millones.

Con la medida, los autos que hoy cuestan más de 130 millones podrían bajar a poco más de 100 millones, lo que a su vez obligaría a que los modelos cercanos a los 90 millones ajusten a la baja para mantener competitividad, generando una reducción generalizada y un nuevo escalonamiento en vehículos de más de 60 millones.

Qué son los impuestos internos

Desde 2020, el impuesto interno afectaba a los autos 0 km de precio medio con un gravamen del 20% (25% real), y a los más caros con un 35% (53% real). La escala 1 fue suspendida en enero de 2025 para impulsar la baja de precios en modelos más vendidos, mientras que la escala 2 se redujo al 18% este año y se aplica a vehículos que superan los 103 millones.

Este impuesto grava autos particulares, como hatchbacks, sedanes y SUVs, pero excluye vehículos comerciales livianos como pick-ups, furgones y vans.

Bajar el precio de los autos no solo facilita su compra, sino también reduce costos relacionados como el seguro, la patente y la inscripción inicial. Aunque el Estado dejará de recaudar por este impuesto, la expectativa es que la mayor competitividad de precios aumente la importación de vehículos que pagan un arancel del 35%, lo que podría incluso elevar los ingresos fiscales en ese rubro.