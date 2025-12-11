Los ADRs retroceden más 3% y el S&P Merval cae en pesos y en dólares. En tanto, los bonos soberanos también bajan tras la primera licitación de deuda en moneda extranjera en ocho años. En la pasada jornada, el entusiasmo se moderó rápidamente ante las dudas que generó la TIR del nuevo bono, que se ubicó por encima de lo esperado por el mercado.

En Nueva York, los títulos soberanos marcan totalidad de caídas. El Global 2030 encabeza las bajas (-0,3%), seguido por el Global 2038 (-0,2%). A nivel local, los bonos ajustados por CER operan mixtos. En ese contexto, el riesgo país se ubica en torno a 639 puntos básicos.

Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo Bonar 2029N a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón anual del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico.

La licitación generó un marcado interés, puesto que se recibieron ofertas por más de u$s1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores, impulsadas, en parte, por incentivos regulatorios decretados en los últimos días.

ADRs y S&P Merval

El índice bursátil local baja 2,1% a 2.950.599,14 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 2,9% a 1.954,65 puntos. Los papeles argentinos con mayoría de bajas encabezadas por Aluar (-5,3%) las caídas. En contraste, Transener sube 1,5%.

En tanto, en Wall Street, los ADRs también cotizan con bajas generalizadas. Edenor pierde 3,8%, seguido por Transportadora de Gas del Sur 3,4%.

El economista Gustavo Ber destacó que dentro de la evolución mixta entre los principales ADRs y las acciones locales, los bancos amagan una mayor firmeza, aunque continúan presentando vaivenes intradiarios.

Fuente: Ámbito