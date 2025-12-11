Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $300.000 en 30 días con las tasas actuales

El plazo fijo continúa siendo una opción popular para quienes buscan una rentabilidad segura en el contexto económico actual. Con las tasas vigentes, es fundamental conocer cuánto dinero se debe invertir para obtener una ganancia de $300.000 en un plazo de 30 días.

La tasa de interés aplicada a los plazos fijos varía según la entidad financiera y las condiciones del mercado, pero actualmente se mantiene en niveles que permiten obtener retornos atractivos para los ahorristas. Para alcanzar una rentabilidad de $300.000 en un mes, es necesario hacer un cálculo que tenga en cuenta el porcentaje ofrecido y el capital inicial.

Este tipo de inversión es especialmente valorado por quienes prefieren minimizar riesgos y contar con un ingreso seguro a corto plazo. Además, permite planificar las finanzas personales con mayor previsibilidad, ya que las tasas y plazos están fijados desde el inicio.

Para quienes estén interesados en aprovechar esta alternativa, es recomendable consultar las ofertas de las distintas entidades financieras y comparar las tasas vigentes, ya que pequeñas diferencias pueden impactar significativamente en el rendimiento final.

Según el simulador del BNA, al ingresar $300.000 por 30 días en los plazos fijos electrónicos, encontrados en el homebanking o en la app del banco, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 33%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanzará el 38,49%. De esta manera, se ganarán $8.136,99 en intereses y se obtendrá un total de $308.136,99.

Por otro lado, en el caso de los depósitos en sucursales, las tasas son menores. La TNA equivaldrá al 29,50%, mientras que la TEA será del 33,84% al depositar dicho monto a 30 días. De esta manera, se conseguirán $7.273,97 y un total de $307.273,97 al finalizar el período.

Sin importar que las tasas se encuentren más bajas que las últimas semanas, los plazos fijos electrónicos todavía son la opción más rentable para resguardar y aumentar los ahorros. Esto se debe a que las entidades financieras establecen porcentajes más altos en ellos con el objetivo de promover las operaciones digitales.