La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo la detención de dos sospechosos por el robo de joyas perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París. El caso conmocionó a Francia por la audacia del golpe y el valor histórico de las piezas sustraídas, que ascienden a unos 88 millones de euros.

En un comunicado oficial, la fiscal de París, Laure Beccuau, expresó su malestar por la divulgación anticipada de la noticia por parte de medios locales como Paris Match y Le Parisien. “Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, señaló Beccuau.

La fiscal advirtió que las filtraciones “solo pueden perjudicar los esfuerzos de los cientos de investigadores movilizados” y aclaró que no se brindarán más detalles hasta el cierre de la fase de detención provisional.

Según confirmaron las autoridades, los arrestos ocurrieron el sábado por la noche. El primero tuvo lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, donde uno de los sospechosos intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. Horas más tarde, un segundo operativo se desarrolló en Seine-Saint-Denis, en la periferia norte de París.

Ambos detenidos, de unos 30 años, fueron trasladados a la sede de la Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB), dependiente de la policía judicial parisina. Permanecen bajo custodia, y su detención podría extenderse hasta 96 horas, conforme a la legislación francesa.

De acuerdo con las filtraciones periodísticas, los sospechosos tienen antecedentes por robo y formarían parte del grupo de cuatro personas que ejecutó el asalto a la Galería Apolo, una de las salas más emblemáticas del museo. Las acusaciones preliminares incluyen robo en banda organizada y asociación ilícita.

El robo, cometido a plena luz del día y en apenas siete minutos, implicó una logística de precisión. Los ladrones usaron una grúa montada sobre un camión de mudanzas robado para acceder a una ventana del primer piso del Louvre, cortaron los sistemas de seguridad y lograron sustraer ocho piezas de joyería de alto valor histórico. Entre ellas se encontraba un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte habría regalado a su esposa, la emperatriz Marie-Louise.

Durante la huida, el grupo abandonó una corona decorada con diamantes y esmeraldas, posiblemente por su peso, y escapó sin dejar rastros. El hecho reabrió el debate en Francia sobre la seguridad de los museos nacionales y la protección del patrimonio cultural.

La Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabaja junto a la BRB para localizar las piezas robadas y dar con el resto de los implicados. Por ahora, las autoridades no brindaron información sobre el posible paradero de las joyas. “Cada filtración pública compromete la eficacia de las operaciones en curso”, insistió la fiscal Beccuau, pidiendo prudencia a la prensa y respeto por la labor judicial.