Rocío Pardo desmintió un rumor sobre su boda con Nicolás Cabré

A pocos días de concretar la boda entre Rocío Pardo y Nicolás Cabré, la actriz ha decidido ponerle un punto final a una polémica que había resurgido en el centro de la escena. Se trataba de la versión, que había estallado originalmente cuatro meses atrás, de que la pareja habría solicitado a sus invitados el cobro de la tarjeta para asistir a la celebración. En ese momento, la supuesta cifra había circulado en diferentes medios, generando incomodidad en los protagonistas.

Fue la propia Rocío Pardo, a través de un mensaje directo enviado a la periodista Pilar Smith en LAM, quien se encargó de desmentir la información de forma tajante. El mensaje de la actriz, que despejó cualquier duda respecto al supuesto cobro, fue: "Hola Pili, es mentira".

Sin embargo, Rocío no fue la única involucrada en la organización del evento que salió a aclarar la situación. Nahuel Saa, conocido como "La Criti", compartió en su cuenta de X la palabra de la wedding planner encargada de la organización. Su respuesta no solo negó rotundamente la versión que circulaba, sino que también ofreció una perspectiva profesional: "¡No sé de dónde sacan eso! ¿Quién cobra tarjeta? Por lo menos en 24 años que hago fiestas nunca tuve un cliente que cobre a sus invitados".

Con estas confirmaciones, Rocío Pardo y Nicolás Cabré apagan definitivamente los rumores y encaran la recta final hacia el altar. Mientras Cabré no se ha expresado públicamente sobre este tema, la pareja sigue ultimando detalles para el que promete ser uno de los eventos del año.

Lejos de la polémica, Pilar Smith también reveló una primicia que muestra el nivel de compromiso emocional con el que la pareja llega al casamiento. La periodista contó en LAM que "Se tatuaron". Según detalló, el gesto íntimo que selló el vínculo antes del matrimonio fue el siguiente: "ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie".