La aprobación del Presupuesto 2026 en Chimbas derivó en un fuerte conflicto político e institucional entre el Poder Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante. La intendenta cuestionó la decisión del cuerpo legislativo de modificar el proyecto original y elevar al 11,7% la porción del presupuesto destinada a su propio funcionamiento, sobre un total estimado en 4.000 millones de pesos. La iniciativa enviada por el Ejecutivo contemplaba un 4% para el área legislativa, diferencia que implicó una quita significativa de recursos para la administración central del municipio.

En declaraciones con radio Sarmiento, la jefa comunal planteó que la decisión excede una discusión técnica y configura una situación de gravedad institucional. “Esto es un ataque a la gobernabilidad y a la institucionalidad del municipio”, sostuvo, al referirse a la reasignación de fondos aprobada por el Concejo. Según explicó, la medida fue adoptada sin diálogo previo ni consensos, alterando el equilibrio entre los poderes municipales.

La intendenta afirmó que el Ejecutivo es el área responsable de ejecutar políticas públicas, sostener los servicios esenciales y atender la demanda social en un contexto económico complejo. En ese marco, señaló que “se ha producido un avasallamiento del poder legislativo sobre el ejecutivo, mediante una asignación arbitraria e infundada de recursos”, y advirtió que la quita presupuestaria condiciona la capacidad de gestión y planificación del municipio.

En sus declaraciones, también apuntó a la intencionalidad política detrás de la medida. Sostuvo que el aumento del presupuesto legislativo responde a intereses internos y no a necesidades administrativas reales. Según detalló, la modificación habilita la creación de nuevos cargos y un incremento del gasto político. “Cuando los concejales se asignan recursos para sí mismos, lo que aparece es una lógica de especulación política que nada tiene que ver con el bien colectivo”, expresó.

La jefa comunal remarcó que, pese a la situación económica nacional, el municipio venía cumpliendo con el pago de sueldos, servicios y asistencia social. En ese sentido, advirtió que la decisión del Concejo pone en riesgo obras, programas culturales, políticas educativas y acciones de contención social. Afirmó además que la reasignación presupuestaria impacta de manera directa en paritarias, bonos y compromisos asumidos con los trabajadores municipales.

El conflicto también dejó expuesto un quiebre político dentro del Concejo Deliberante. La intendenta sostuvo que actualmente no existe un oficialismo definido y que el cuerpo legislativo actúa de manera unificada contra el Ejecutivo. Según señaló, el corte del diálogo marca un punto de no retorno. “Cuando se interrumpe el diálogo institucional, se afecta directamente la gobernabilidad”, indicó, al tiempo que consideró que la situación sienta un precedente delicado para el funcionamiento del municipio.

En otro tramo de sus declaraciones, cuestionó el desempeño legislativo y afirmó que durante el año se trataron pocos expedientes clave. En ese contexto, consideró que la modificación del presupuesto agrava una relación ya deteriorada entre los poderes. “Nunca en la historia de este municipio se había avanzado de esta manera sobre los recursos del Ejecutivo”, señaló.

Por último, la intendenta sostuvo que el conflicto trasciende lo personal y se inscribe en la defensa del mandato popular. Afirmó que el Poder Ejecutivo surge del voto de los vecinos y que la quita de recursos afecta directamente esa representación. En ese marco, anticipó que analizará los pasos a seguir para resguardar la gobernabilidad y el funcionamiento institucional del municipio frente a un escenario que definió como crítico.