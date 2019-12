Rodríguez Larreta y su gabinete participan de un retiro para delinear el trabajo de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la plana mayor de su gabinete de ministros iniciaron hoy un retiro en el partido bonaerense de Pilar, que se extenderá hasta mañana, en el que compartirán una evaluación sobre el final de su primer mandato y delinearán el trabajo de cada área para 2020.



El lugar elegido para la cita fue el hotel Sheraton de esa ciudad bonaerense, donde está pautado que haya presentaciones de Rodríguez Larreta, del vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad, Diego Santilli, y del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, además del resto de los ministros.



"Los retiros son una oportunidad para seguir trabajando en un ámbito distinto al cotidiano. La idea es tanto hacer una evaluación de la situación de la ciudad y plantear los lineamientos de cada área el año que viene", dijeron a Télam fuentes de la Jefatura de Gobierno.



Si bien desde la Jefatura confían en el funcionamiento del gabinete ya que "son todos nombres del mismo equipo de trabajo", Rodríguez Larreta no quiere dejar "cabos sueltos" y busca homogeneizar la dinámica de trabajo, indicaron las fuentes.



Por otra parte, aunque resta su definición oficial, el alcalde no se tomaría vacaciones -sólo se ausentaría unos días para pasar con su familia las fiestas de fin de año- ya que su plan es coordinar el funcionamiento de su nuevo gabinete en el principio de su mandato, que se extenderá hasta 2023.



El pasado 27 de noviembre Rodríguez Larreta oficializó un nuevo equipo de trabajo que incluyó el desarme del Ministerio de Desarrollo Urbano -que estuvo a cargo de las obras públicas más importantes, como los viaductos ferroviarios y el Paseo del Bajo- y la creación del ministerio de Desarrollo Económico, donde se designó al radical José Luis Giusti.



Entre los que siguieron en su cargo -además de Miguel y Santilli- están los titulares de Educación, Soledad Acuña; de Cultura, Enrique Avogadro; de Economía y Finanzas, Martín Mura y de Gobierno, Bruno Screnci.



El Ministerio de Salud quedó en manos de Fernán González Bernaldo de Quirós, ex vicedirector del Hospital Italiano, y el de Desarrollo Humano y Hábitat fue para María Migliore, ex titular del Instituto de la Vivienda (IVC).



Ambos ministerios debieron ser obligatoriamente cubiertos ya que sus ex titulares, Ana María Bou Pérez y Guadalupe Tagliaferri, dejaron sus cargos para asumir como legisladora porteña y senadora nacional, respectivamente.