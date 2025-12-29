Cultura y Espectáculos > Desgarradora declaración
Romina Uhrig confesó su adicción tras salir de Gran Hermano
POR REDACCIÓN
Romina Uhrig compartió públicamente el difícil proceso que atravesó al finalizar su participación en el reality, describiendo un periodo de dos años marcados por la dependencia a sustancias.
La mediática explicó cómo se involucró en la nocturnidad tras la fama: “Me metí en el mundo de la noche”. Sobre este cambio radical en su conducta, señaló: “Empezó a salir. Creo que en los 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años. Me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil”.
Durante ese tiempo, su consumo se centró en fármacos y éxtasis. Uhrig confesó la gravedad de su adicción: “Empecé a tomar pastillas y lo que le dicen MD (éxtasis). La verdad nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar, a buscar y si no conseguía me ponía agresiva”.
El entorno del espectáculo influyó en esta etapa, según sus palabras: “Hubo una persona puntual del medio. En el momento decís ‘gracias’ porque te invitan cosas. Y todo era alegría, no quería que se terminara más la noche, ya pensaba en el finde siguiente”.
A pesar de su autopercepción de fortaleza, reconoció que la situación la sobrepasó emocionalmente: “Me cuido mucho, amo a mis hijas, sé la madre que soy, la amiga, la compañera... Entonces para mí eso fue fuerte y lamentablemente no lo pude manejar. Y es triste, porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas, pero no lo pude manejar”.
Las consecuencias del consumo incluyeron un deterioro severo en su salud mental: “Pude salir de toda esa porquería, porque entrás en una felicidad y luego entrás en un vacío. Tuve depresión y ataques de pánico”.
Finalmente, logró buscar ayuda profesional luego de que una amiga le recomendara a su psiquiatra. Sobre ese momento crítico, explicó: “me vieron muy mal y me medicaron”. En relación a su comportamiento durante el tratamiento, recordó: “Me acuerdo de que yo iba a Se picó y Gastón (Trezeguet) me preguntaba si estaba bien porque me veía muy tranquila”.