Romina Uhrig compartió públicamente el difícil proceso que atravesó al finalizar su participación en el reality, describiendo un periodo de dos años marcados por la dependencia a sustancias.

La mediática explicó cómo se involucró en la nocturnidad tras la fama: “Me metí en el mundo de la noche”. Sobre este cambio radical en su conducta, señaló: “Empezó a salir. Creo que en los 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años. Me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil”.

Durante ese tiempo, su consumo se centró en fármacos y éxtasis. Uhrig confesó la gravedad de su adicción: “Empecé a tomar pastillas y lo que le dicen MD (éxtasis). La verdad nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar, a buscar y si no conseguía me ponía agresiva”.

El entorno del espectáculo influyó en esta etapa, según sus palabras: “Hubo una persona puntual del medio. En el momento decís ‘gracias’ porque te invitan cosas. Y todo era alegría, no quería que se terminara más la noche, ya pensaba en el finde siguiente”.

A pesar de su autopercepción de fortaleza, reconoció que la situación la sobrepasó emocionalmente: “Me cuido mucho, amo a mis hijas, sé la madre que soy, la amiga, la compañera... Entonces para mí eso fue fuerte y lamentablemente no lo pude manejar. Y es triste, porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas, pero no lo pude manejar”.

Las consecuencias del consumo incluyeron un deterioro severo en su salud mental: “Pude salir de toda esa porquería, porque entrás en una felicidad y luego entrás en un vacío. Tuve depresión y ataques de pánico”.

Finalmente, logró buscar ayuda profesional luego de que una amiga le recomendara a su psiquiatra. Sobre ese momento crítico, explicó: “me vieron muy mal y me medicaron”. En relación a su comportamiento durante el tratamiento, recordó: “Me acuerdo de que yo iba a Se picó y Gastón (Trezeguet) me preguntaba si estaba bien porque me veía muy tranquila”.