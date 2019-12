Rosario Central sueña con convencer a Lavezzi y al peruano Cueva para reforzar su plantel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Rosario Central, que culminó el año en la Superliga a cuatro puntos del puntero Argentinos Juniors, ya piensa en refuerzos para afrontar la continuidad del certamen y uno de los apuntados es el internacional peruano Christian Cueva y sueñan con rever la decisión de Ezequiel Lavezzi y pueda retirarse con la camiseta del "Canalla", según trascendió hoy.



El delantero argentino de 34 años, ex futbolista de Estudiantes de Caseros, San Lorenzo, Napoli (Italia), PSG (Francia), Hebei Fortune de China y la selección "Albiceleste", anunció su retiro a raíz de los problemas físicos que viene sufriendo en su rodilla, a pesar que su anhelo era culminar su carrera en Central, club del cual es hincha confeso.



Sin embargo, los dirigentes rosarinos, intentarán dialogar con el futbolista a fin de convencerlo para continuar al menos hasta la finalización del presente torneo de Superliga: "No lo veo sencillo, pero al menos vamos a dialogar. Me enteré de la confirmación del retiro de Lavezzi por su cuenta oficial pero nosotros estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda vestir nuestra camiseta. Después depende de si tiene algún problema físico, es otra cosa", expresó Ricardo Carloni, vicepresidente de la entidad, en diálogo con La Oral Deportiva.



Por otra parte, continúa el interés por parte del DT Diego Cocca de avanzar en las gestiones por el peruano Christian Cueva, el mediocampista ofensivo que actualmente está en el Santos de Brasil y ve con buenos ojos llegar al fútbol argentino.



El propio Paulo Autuori, director deportivo del club brasileño, confirmó hace algunos días que la salida del peruano es factible, sumado a las declaraciones del ex futbolista catamarqueño Raúl Gordillo, actual secretario técnico de Central, quien reconoció en el programa deportivo Zapping Sport en canal 3 de Rosario, que Cueva "Es un jugador interesante. Yo ya hablé con él y el jugador está empapado de lo que es el mundo Central. El único tema es el económico", puntualizó el dirigente.