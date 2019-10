Rosario suma dos festivales a su propuesta natural y urbana para el fin de ssemana largo

Un festival de historietas y otro musical se sumarán este fin de semana largo a la propuesta de parques, río y ferias que ofrece Rosario al turismo, informó hoy el Ente Turístico de esa ciudad santafesina. El primero será el 10° Crack Bang Boom, uno de los festivales de historietas más importante del mundo, mañana y el domingo en el centro cultural Plaza España, donde habrá charlas, muestras, talleres, presentaciones de libros y la entrega del premio Trillo. El 2° Festival Bandera, un encuentro musical que se realizará el sábado en el Hipódromo, con la participación de bandas como La Vela Puerca, Eruca Sativa, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Marilina Bertoldi y Usted Señálemelo, es otra de las propuestas especiales de Rosario para el feriado largo. Los parques, cuando el clima acompaña, son opciones para quienes quieren disfrutar de amplios espacios verdes y buenas vistas del río Paraná. El parque de la Independencia, el más tradicional y extenso, cuenta con paseos en embarcaciones por su lago, mientras que en el parque España, sobre las barrancas a la altura del centro, es un sitio ideal para recorrer la costanera y ver el río y las islas en panorámica. El parque de las Colectividades y el Sunchales, con espacios que también tienen amplias vistas al Paraná y con acceso al Museo de Arte Contemporáneo, emplazado en los coloridos ex silos Davis, completan la oferta natural para los turistas. Las ferias artesanales de estos parques de la ribera del Paraná, como las propuestas culturales de los galpones de la Franja del Río, conforman otros puntos de interés para el turismo. El río, uno de los atractivos más buscado por los visitantes y vecinos, ofrece propuestas náuticas, como paseos en lancha o gomón para descubrir los riachos del delta o una confortable navegación en el gran barco Ciudad de Rosario. En el balneario La Florida se puede remar en kayak o bote o tomar clases de stand up paddle surf. El barrio Pichincha concentra locales gastronómicos de todo tipo, en particular bares tradicionales y modernos y cervecerías artesanales, La oferta gastronómica está también presente en la avenida Pellegrini, con un extenso y tradicional trayecto colmado de bares y restaurantes, y en toda la franja ribereña, donde se sirven los platos típicos de pescados del Paraná, para consumir junto al río.