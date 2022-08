La vuelta del GNC a las estaciones de servicio del Gran San Juan se dio de manera “accidentada” y con largas filas en la mañana de este miércoles. La reactivación del servicio no regresó en condiciones totalmente normales después de las 16 horas, donde el suministro se vio restringido por la rotura de un caño madre que abastece de gas a la provincia.

Tanto el personal como los compresores de las estaciones no daban abasto luego de que se activara el servicio alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles. Largas colas de auto pintaban el paisaje de las estaciones YPF que están ubicadas frente al Colegio y la Parroquia Don Bosco. Sin embargo, los taxistas y los automovilistas no podían llenar los tubos de GNC porque la presión no era suficiente.

Publicidad

“Seguramente el tubo no se va a llenar porque el compresor aún no llega a la presión máxima permitida. Así que si suele llenar el tubo con $800, quizás va a poder cargar $500 o un poco más”, era la indicación que repetían los expendedores cuando los conductores descendían de sus vehículos para cargar GNC.

Algunos preferían esperar para darle tiempo a los compresores y otros cargaban lo que les permitía la presión para continuar con sus rutinas. Los más agradecidos de que el servicio se haya reactivado eran los taxistas que aguantaron con una simple "rayita" desde que se interrumpió el servicio en horas de la tarde del martes.

La carga de GNC no podían completar los tubos por falta de presión. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.

Uno de los primeros en cargar en la YPF Universidad, frente al Colegio Don Bosco, fue Leonardo, el conductor del 327, quien comentó a DIARIO HUARPE que le quedaba un puntito de gas desde ayer. “Tenía muy poco, así que vine a cargar nafta para seguir trabajando y mientras cargaba, los chicos me dijeron que estaban empezando a cargar. Menos mal que ya volvió todo, porque estar sin gas te corta las piernas”, aseveró.

Cabe destacar que la rotura del caño madre ocurrió cerca de las 15 del martes y esto obligó a que Ecogas restringiera el abastecimiento en estaciones de servicio e industrias. Esta restricción buscaba sostener la provisión de gas a los usuarios residenciales, pero en horas de la noche del martes, solicitaron restringir el uso del gas lo máximo posible en las casas hasta las primeras horas de este miércoles por la mañana.

Minutos antes de las 7 de la mañana, a través de la cuenta de Twitter de Ecogas manifestaron que ya habían reparado el caño madre, por lo que el servicio iba a volver a la normalidad de forma gradual. “El servicio se irá normalizando en el transcurso del día. Agradecemos la colaboración y predisposición de las autoridades y de todos los usuarios”, afirmaron.

Publicidad

La rotura del caño madre se había dado en las inmediaciones de calle Alfonso XIII y Salvador María del Carril. Esto había obligado a las estaciones de GNC a restringir su servicio desde la tarde del martes hasta la mañana de este miércoles, cuando el servicio volvió a habilitarse de forma normal en las YPF, Axion, y otras abastecedoras más. En un primer momento, la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines (CECA) creía que iban a ser al menos 24 horas sin GNC.

En las filas de autos podían observarse varios taxis a la espera de la carga de GNC. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.