Encabezando la única lista habilitada para participar de las elecciones internas del Partido Bloquista, Luis Rueda se prepara para ejercer un nuevo mandato al frente del histórico espacio que tiene sede en calle Mitre. En una entrevista con DIARIO HUARPE, el dirigente contó los planes que tienen para este nuevo ciclo, en el que buscarán presentar candidatos en las próximas elecciones y “que los sanjuaninos se enamoren de nuevo del bloquismo”.

¿Qué rol va a cumplir el bloquismo con Orrego como gobernador?

-Vamos a trabajar en conjunto con el Gobierno y con la Cámara de Diputados en proyectos que le hagan bien a la provincia. En todo lo que podamos colaborar para que a San Juan le vaya bien, vamos a estar. Me parece que el camino es el diálogo y el consenso. Estamos en una situación del país muy complicada, donde también las provincias la están pasando mal, y obviamente el Gobierno necesita que trabajemos en conjunto los proyectos que sean importantes para la provincia.

¿A qué se debe el retiro de históricos y la llegada de sangre nueva?

-Siempre es buena una oxigenación, que vayan surgiendo también dirigentes nuevos que por ahí no habían tenido el protagonismo dentro de la conducción, y la idea es darles la posibilidad para que se vayan posicionando. También es sumar a algunos históricos de los departamentos que no habían estado anteriormente. Me parece que hemos conformado una buena lista, una buena conducción, y en los departamentos también hay muchos dirigentes con muchas posibilidades de encarar un nuevo proyecto hacia lo que viene, la elección en el 2027.

¿La idea es que el bloquismo presente un candidato a gobernador en 2027?

-Nuestro gran desafío es en el 2027. Ya hemos llevado candidatos en casi todos los departamentos, y ahora hay que reforzar ese trabajo y empezar a formar de nuevo dirigentes en las comunas, para que en el 2027 sean una opción como candidatos, obviamente representando al proyecto.

¿Cuál es la situación actual del partido?

-Hemos logrado unidad y conceptos importantes. Vamos a seguir trabajando con algunos sectores que por ahí no estaban de acuerdo con las decisiones que se venían tomando, pero tenemos la premisa de que no se hable ahora del frente electoral, sino que solamente se hable del bloquismo. Vamos a volver a generar unidad dentro del partido, todo lo que queremos es ir para adelante.

¿Cómo queda la relación con la lista opositora que intentó presentarse?

-Vamos a hablar con todos, me parece importante que se sumen, y sobre todo porque queremos competir en las elecciones. Por ello, necesitamos a todos, incluyendo a los que piensan diferente. Ya no hay motivos para que haya grieta, ahora no estamos con ningún frente, no hay ningún motivo para que no nos podamos unir. Yo garantizo a los bloquistas que vamos a hablar todos de lo mismo, y que no vamos a hablar de otro partido.

¿Está descartado continuar en unión o alianza estratégica con el PJ?

-Ahora no vamos a hablar de ningún acuerdo con ningún otro partido, eso lo tenemos que organizar internamente. Los frentes son electorales, hemos venido siendo parte también de un proyecto que gobernaba la provincia, pero obviamente la gente decidió que gobernara otro proyecto político. Entonces ahora vamos a charlar con todos. Cuando llegue el momento, saldremos a consultarle a todos los bloquistas cuál es el camino que quieren tomar.

¿Dónde está la clave para captar los votos que necesita este “renacer” bloquista?

-Volver a los orígenes. Volver a ser un partido que defienda a la provincia. El bloquismo se caracterizó siempre por luchar por la bandera del federalismo, nosotros vamos a defender la coparticipación de la provincia y las cosas que se han hecho bien en San Juan. Tenemos dirigentes de mucha experiencia, y la idea es reactivar los cuerpos técnicos. La clave creo que está en empezar a generar proyectos desde la Cámara de Diputados. Queremos que los sanjuaninos se enamoren de nuevo del bloquismo.