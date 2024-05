A la espera de que inicie el cronograma electoral para el cambio de autoridades en el Partido Justicialista de San Juan, Cristian Andino no dudó y marcó las características que debería tener el próximo presidente del partido. Para el sanmartiniano, quien tome la batuta debe “venir del municipalismo” y también afirmó que “lo ideal sería que no tenga ningún cargo ejecutivo para que de tiempo de hacerle frente a la reconstrucción del PJ”. El exintendente brindó múltiples definiciones en el Café de la Política y se metió de lleno a opinar de todo lo que ocurre en la provincia.

Andino afirmó que “creo que venir del municipalismo te forma porque tenés una realidad compleja en la que ocuparse. Problemas de trabajo, salud, turismo, entre otras cosas, son cuestiones cotidianas para un jefe comunal. Además, el intendente es el primer escalón de la democracia y al primero que busca el vecino para que le solucione los problemas, por eso para mí se destaca”.

Publicidad

Teniendo en cuenta las características que puntualizó Andino, uno de los nombres que suenan como posible presidente y, que también se forjó en el municipalismo, es Juan Carlos Quiroga Moyano. Ante la consulta sobre la posibilidad de que el veinticinqueño sea el conductor en el próximo periodo, el sanmartiniano dijo que “me parece que es una persona que fue intendente cuatro veces, diputado y hoy tiene un papel importante en la caja de resonancia como es la Cámara, además es el presidente del bloque de Unión por la Patria. Es decir, condiciones suficientes para que pueda hacerse cargo de lo que viene en el partido y una vasta experiencia para llevarla adelante a la tarea”.

Otro punto fundamental que señaló Andino es que “lo ideal sería que no esté enfocado en una tarea ejecutiva por el tiempo que eso requiere, por supuesto esto no es concluyente, ya que es mi opinión personal”. Lo que deja a la vista esta afirmación es que Quiroga Moyano también cumple con esta característica, ya que actualmente no está al frente de ningún cargo ejecutivo a nivel municipal o provincial.

Textuales

Cristian Andino / Dirigente del PJ