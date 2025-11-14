Cultura y Espectáculos > Inesperado
Rusherking enojado con Martín Cirio tras las críticas
POR REDACCIÓN
Rusherking ya no se calla más. Tras haber aclarado los tantos sobre su conflictiva separación con Ángela Torres y su vínculo con la China Suárez, el artista decidió responder con firmeza, apuntando sin filtro contra Martín Cirio.
Rusherking, quien marcó su incursión en el mundo gastronómico con la apertura del restaurante de pastas "Pastasole", expresó su molestia durante un podcast de Spotify llamado "Un mate con".
"Hoy vi una opinión de Martín Cirio. Siento que estoy haciendo cosas piolas como para que venga un loco sin contexto y me bardee", comenzó Rusherking, notablemente molesto. El artista continuó, contando que se levantó y vio un video de Martín que no le cayó bien, donde el influencer decía "como que con la música me fue mal, me abrí un restaurante de pastas".
El cantante se levantó del or* y se preguntó: “¿Cómo puede ser que uno quiera hacer un proyecto, hacer y confiar en hacer algo piola, y hay un loco que tira odio y mucha maldad?”.
Rusherking contó que, después de ver la crítica, le hizo frente a Cirio y le envió un mensaje. El músico se mostró sorprendido por la actitud de Cirio, ya que fue un "chabón que atravesó un gran momento de hate, y realmente la pasó mal".
Cabe recordar que Cirio, quien fue cancelado y "muy hateado" por tuits "repudiables" que había escrito en 2010 hablando de menores de edad, hizo dos shows en el Movistar Arena (en uno de los cuales estuvo Wanda Nara).
Para Rusherking, le cuesta entender cómo alguien en esa posición "puede seguir generando odio". Finalizó su descargo reflexionando: "Siento que si vos atravesas una situación de dolor y de trauma tan grande, como que medio país te cancele, te paras desde un lugar con experiencia y podes resolver esa situación y no criticar, pero bueno, es una locura, no entiendo que el bardeo sea gratuito, sin fundamento y por cualquier cosa".
