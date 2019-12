Rusia advierte que el acuerdo nuclear con Irán "está a punto de colapsar"

El canciller ruso, Serguei Lavrov, advirtió hoy que el acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 por las grandes potencias, y del que Estados Unidos se retiró unilateralmente, está al borde del fracaso, lo cual podría causar graves consecuencias para toda la región del golfo Pérsico.



"Esta importantísima conquista de la diplomacia internacional, el plan conjunto de acción para el programa nuclear iraní (JCPOA), está a punto de colapsar", sentenció el ministro de Relaciones Exteriores ruso tras dialogar con su par iraní, Mohamad Yavad Zarif, informó la agencia de noticias TASS.



El jefe de la diplomacia rusa responsabilizó a Estados Unidos de socavar el acuerdo pero también criticó "la inconsecuencia" de los colegas europeos que, aseguró, "tampoco cumplen íntegramente sus compromisos con el JCPOA".



"Estamos convencidos de que si se mantiene esta actitud impuesta por Washington a todos los países del mundo y no se cumplen las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, todo esto puede conducir a graves consecuencias negativas para toda la región del golfo Pérsico y las relaciones internacionales", añadió.



Lavrov anticipó además que Rusia les exigirá a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) "el total cumplimiento del JCPOA" y de no ser así "que asuman que este acuerdo feneció y ya no existe y entonces nadie se verá atado por compromisos", recogió la agencia de noticias EFE.



Por su parte, Zarif añadió que los países europeos "apoyan desde el punto político" el acuerdo, pero desde el práctico "no toman ninguna medida para cumplir con sus compromisos y contrarrestar las sanciones de Estados Unidos, con lo que destacó que los puntos de vista de Moscú y Teherán coinciden al respecto.



"Expresamos este punto de vista a nuestros socios durante la comisión conjunta celebrada en Europa", añadió el alto diplomático.



La tensión entre Teherán y Washington se ha disparado desde que el año pasado Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 y volviera a imponer sanciones a Irán.



Teherán respondió este año reduciendo gradualmente sus compromisos nucleares, incluyendo una mayor producción de uranio enriquecido y la reactivación de una instalación atómica subterránea .